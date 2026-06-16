$!Zonas de riesgo por lluvias en Culiacán: identifican 15 vialidades peligrosas

CULIACÁN. _ Con el inicio de la temporada de lluvias, las vialidades de Culiacán que históricamente registran escurrimientos críticos y acumulaciones de agua se encuentran bajo la lupa debido al riesgo latente para conductores y peatones. La Coordinación Municipal de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal actualizaron el mapa de las zonas prioritarias que requieren señalización y vigilancia estricta para evitar tragedias provocadas por las corrientes urbanas. El peligro principal radica en que el nivel del agua en estos puntos puede incrementarse de forma drástica en cuestión de minutos. Los recorridos de supervisión técnica se concentraron en vialidades de alta afluencia que suelen convertirse en arroyos de alta velocidad, donde la infraestructura vial se ve superada de manera recurrente por los caudales pluviales.

En el sector norte de la ciudad, los puntos de monitoreo prioritario se ubican en la Calzada de las Américas y bulevar Diego Valadez Ríos, justo debajo del puente Benito Juárez. También se consideran zonas de alerta el bulevar Rolando Arjona Amabilis y calle Estero Escuinapa en el fraccionamiento Villas Victoria; el cruce de Josefa Ortiz de Domínguez y Satélite en la colonia Agrarista Mexicana; así como la calle Selene y avenida Galaxia en la colonia Obrero Campesino.

El diagnóstico urbano para el sector sur revela una mayor concentración de calles vulnerables. Entre los cruces críticos destacan el bulevar Manuel J. Clouthier y Cerro de las Cumbres en Loma Linda; la calle Constituyente Julián Adame y avenida Cándido Aguilar en la Aquiles Serdán; y el bulevar Emiliano Zapata a la altura de la calle Aztlán en la colonia Industrial El Palmito. Asimismo, se mantiene especial vigilancia en el paso a desnivel de la avenida Constituyente Luis M. Rojas; el cruce de las calles Antonio Ancona e Hilario Medina; la avenida de los Constituyentes y Andrés Magallón en la colonia Salvador Alvarado; y el Paseo de los Ganaderos en su intersección con la avenida Antonio Nakayama.

Por su parte, la zona centro y sus periferias registran alta peligrosidad en la Calzada Xicoténcatl y los bulevares Doctor Mora y Rafael Buelna en la colonia Las Quintas, además de la esquina de Aquiles Serdán y Rafael Buelna. El bulevar Emiliano Zapata y avenida Guadalupe Victoria en la colonia Jorge Almada, junto con el bulevar Ciudades Hermanas y Nicolás Bravo en la colonia Guadalupe, forman parte de este inventario de riesgo.

La vialidad con más puntos críticos consecutivos es el Paseo Niños Héroes, específicamente en sus cruces por debajo del puente de la avenida Álvaro Obregón, y en las esquinas de las calles Juan B. Sepúlveda y Vicente Guerrero.