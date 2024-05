“Que quede claro y que se escuche fuerte y lejos: la democracia no sólo no está en riesgo, sino que se fortalece con el proyecto que representamos, porque la defensa de la democracia nunca ha sido una reivindicación de la derecha [...} México ha cambiado profundamente en lo económico, en lo político, pero también en la consolidación de una nueva forma de pensamiento, sustentado en nuestra historia y en un profundo sentido de fraternidad”, señaló.

“El humanismo significa reivindicar los derechos y erradicar el racismo, el clasismo, el machismo, la discriminación, que son propios del pensamiento conservador expresado hoy en México por la actual alianza del PRIAN y quienes se asumen como sus intelectuales. La mentira y la calumnia también son parte del pasado. No reivindica la verdad quien se dice intelectual y promueve la calumnia y el odio como forma de hacer política”, expresó.

Claudia Sheinbaum recibió el apoyo de un grupo de 900 académicos, intelectuales, científicos y artistas, entre los que firmó Annie Pardo Cemo, madre de la ex titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“Las invito, los invito a seguir construyendo juntas y juntos un México libre, justo y democrático, a ejercer a plenitud los derechos civiles, sociales, económicos y culturales, a seguir impulsando la ciencia y la cultura, la innovación y también el pensamiento crítico que consolide a nuestra República. Vamos a ganar este 2 de junio, y también, por primera vez, una mujer encabezará los destinos de la nación”, afirmó Sheinbaum Pardo, entre gritos de “¡Presidenta!”.

“Agradezco su apoyo a l@s más de 900 artistas, intelectuales, académic@s, científic@s, humanistas, entre ell@s premios nacionales, emérit@s. Les invito a construir juntas y juntos un México libre, justo y democrático, a consolidar y avanzar con la Transformación, a seguir impulsando la ciencia, la cultura, la innovación y el humanismo que fortalezca nuestra República”, escribió la candidata presidencial, en su cuenta de la red social X.

Por su parte, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata a la Presidencia de la República de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que integran la coalición “Fuerza y Corazón por México”, señaló que, a diferencia de Sheinbaum Pardo, quienes firmaron para apoyarla, fue de manera “orgánica”.

“Son bien ardidos, todos. Lo otro que pasó yo no cabildeé, no lo busqué, fue totalmente orgánico, me sentí muy honrada por el nivel de académicos a los cuales respeto”, comentó la política hidalguense, durante entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula.

Sheinbaum aseveró que el grupo de académicos e intelectuales que firmó un desplegado a favor de la candidatura de Sheinbaum Pardo era inexplicable desde una perspectiva ideológica, ya que insistió en que si se consideraban de izquierda, no concebía que estuvieran apoyando un proyecto que buscaba continuar con la militarización del país y la prisión preventiva oficiosa.