Que se desarrolle un plan integral por parte de Gobierno del Estado en el periodo que le queda, sobre todo en la parte de prevención, considerando la omisión durante su periodo, así como un informe de lo que se ha hecho para contrarrestar la violencia de género y el feminicidio como la máxima expresión de violencia, solicitó el Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses al Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

“Los gobiernos, tanto estatal como federal, hasta la fecha, no han podido brindar seguridad a las mujeres”, dijo Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez, presidenta del CMAS. “La violencia feminicida en el estado no ha cesado, por eso es que nos estamos hoy pronunciando para que las instituciones atiendan de manera específica la violencia feminicida en el estado, no son sólo los feminicidios, es el contexto general de violencia contra las mujeres”, manifestó.

La violencia familiar, expuso la activista, es la antesala de los feminicidios y tampoco se ha atendido correctamente, quedando la Fiscalía en deuda con las mujeres de Sinaloa, más con la emergencia sanitaria que mostró un repunte de casos de violencia en los hogares.

“Estamos llamando el Gobernador del Estado para que nos muestre el programa para el trabajo de los meses que le quedan, necesitamos que dé la cara, ha sido un Gobierno de silencio”, refirió Gutiérrez Gutiérrez, señalando que hay un recurso que se está ejerciendo en los municipios que tienen la Alerta de Violencia de Género, por lo que pidieron cuentas de las acciones que se implementan.

Teresa Guerra Ochoa señaló que en los primeros seis meses del 2021 van 24 feminicidios, además de la violencia sexual, entre otros, por lo que destacó una escuela de violencia de la que las autoridades se han lavado las manos y muestran que no hay voluntad por atender el problema.

“Si revisamos también la crueldad con la que se está ejecutando a las mujeres y se les está quitando la viva, es verdaderamente aterrador y avergonzante la falta de compromiso de las autoridades, y estamos hablando del Gobernador Quirino Ordaz, estamos hablando de los alcaldes”, dijo la abogada.

“Porque nunca se ha visto que, en el caso de Culiacán, al Alcalde le interese y se comprometa y le importe el tema la violencia contra las mujeres, a pesar de que Culiacán figura como una de las ciudades a nivel nacional con más violencia contra las mujeres y no habido ni una sola reunión de cabildo en donde se aborde el tema, ni las regidoras, por cierto, no han alzado la voz para poner ese tema en la agenda”, añadió.

“Urge que todas las instituciones que forman parte del Sistema Estatal para Prevenir y Atender la Violencia contra las Mujeres en Sinaloa trabajen para erradicar el feminicidio, gestado a partir de las condiciones y prácticas sociales agresivas y hostiles que atentan contra la integridad, el desarrollo, la salud, las libertades, el bienestar y la vida de niñas, adolescentes y mujeres”, indicó.

Además, las denuncias de violencia familiar se triplicaron y las de violencia sexual se duplicaron, tomando en cuenta que hay mujeres que por diversas razones no se animan a denunciar, las cifras son mayores aún, mientras que las autoridades no muestran voluntad de atender el problema haciendo referencia a que no hay presupuesto, lo que Guerra Ochoa encontró como una excusa y un argumento “rancio” para no actuar.

“Quedan pocos meses para que el actual gobernador entregue las cuentas al gobernador electo, aun así continuamos en la exigencia de justicia y prevención, para que ya no sea ni una más la que enliste la larga cadena de feminicidios y desapariciones de adolescentes y mujeres”, agregaron sobre el Gobernador.

“Exhortamos a todas las instituciones y estructuras gubernamentales a que hagan su labor, y atiendan las acciones señaladas en los procesos de atención”, dijo Gutiérrez Gutiérrez.