Sustraen exempleados del Bienestar 275 mil pesos

Dos exempleados del Banco del Bienestar fueron inhabilitados por 10 años y se les impuso una sanción económica por haber sustraído alrededor de 275 mil pesos de las cuentas de beneficiarios de programas sociales, mientras que otro fue inhabilitado por realizar conciliaciones con información no verídica, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Los sancionados fueron identificados como Juan “D”, exsubjefe de área; Orlando “P”, exauxiliar de sucursal; y Marco “M”, exasistente administrativo.

En un comunicado, la dependencia informó de otro caso en el que Víctor “R”, exsubadministrador de Servicios al Contribuyente del SAT, fue inhabilitado un año por la asignación irregular de citas para trámites utilizando datos personales de contribuyentes que no estaban registrados en el portal oficial de la institución.