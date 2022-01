$!Tenoch Huerta celebra posible nominación a los Premios Óscar con un mensaje para los haters

“Anda la osa, que somos elegibles para el Oscar. Haters deberían ir a la academia de cine de Estados Unidos a protestar. Les va a dar chorrillo”, escribió primeramente donde compartió la publicación de Deadline. “Eso no quiere decir aún que estamos seleccionados, pero es un gran primer paso. ¡Que monito!”, compartió con su poco más de 132 mil seguidores en Twitter.

El polémico actor mexicano, Tenoch Huerta celebró en sus redes sociales la posibilidad de entrar en las nominaciones de Mejor Película por Son of Monarchs en los premios Óscar 2022.

La película Son of Monarchs es una co producción México-estadounidense del director Alexis Gambis , fue seleccionada para competir en el festival de cine Sundance, el cual es el más importante del mundo. La cinta fue presentada a finales de diciembre del 2020 en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Tenoch Huerta protagoniza el largometraje y compartió créditos con un gran reparto de actores como Kaarlo Isaacs Barria, Angélica Aragón, Lázaro Gabino Rodríguez y Noé Hernández. La producción fue filmada en Michoacán, teniendo como locación principal el Santuario de las mariposas Monarca.

Esta no ha sido la única ocasión que el intérprete es vinculado a una gran producción, el año pasado el portal The Illuminerdi, detalló que el actor mexicano formara parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) como el villano Namor en la cinta Black Panther 2, largometraje que actualmente se encuentra en su etapa de producción.

En el artículo que redactó el sitio especializado, se puede leer lo siguiente: “También se informó que la estrella de Narcos: México, Tenoch Huerta, se había unido al elenco como un villano desconocido. Después de una intensa investigación, The Illuminerdi se enteró, por nuestras fuentes, de que Tenoch interpretará nada menos que a Namor, The Submariner”.

Cabe señalar que el fin de semana pasado Tenoch Huerta también fue tendencia por los seguidores de Marvel cuando el insinder, My time To Shine Hello, confirmó que el actor mexicano será Namor en la precuela de Black Panter: “Sí, Tenoch Huerta es Namor”, escribió el pasado sábado 22 de enero.