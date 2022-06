Qué casualidad que el arreglo, el cual a Benítez Torres lo ‘llenó de gusto’, ocurre en plena efervescencia de la crisis política en que se encuentra el Alcalde al investigarle la Auditoría Superior del Estado el manejo irregular de recursos públicos porque asignó de manera directa, sin licitación de por medio, el contrato de compra-venta de lámparas para el alumbrado público de Mazatlán, por 400 millones de pesos.

“Vamos a defender (al Ayuntamiento) a como dé lugar porque para empezar no hay condiciones, y aunque hubiera condiciones, es injusto, y es abuso, la verdad es un abuso”, declaró a finales de mayo el segundo hombre más importante de la estructura del gobierno mazatleco. “Pues qué bueno que son amigos, si no imagínate”, dijo González Zataráin refiriéndose a la relación que contra viento y marea tiene y defiende Benítez Torres con los Arellano Hernández.

A ponerse truchas

Qué más claro debe decirse que como lo expuso en la semanera de ayer el Gobernador Rubén Rocha Moya al llamar a los alcaldes y servidores públicos, incluyéndose él mismo, a “ponernos truchas todos los que estamos en esto” porque puede ocurrir lo mismo que le sucedió a Estrada Ferreiro en Culiacán. Al negar que se trate de persecuciones políticas e insistir en el apego a la triada moral de la Cuarta Transformación de no mentir, no robar y no traicionar, remarcó que quien maneje mal los recursos públicos, cometa errores o no aplique la ley en sus compras, está expuesto a investigaciones y acciones similares.