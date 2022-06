Nafta Lubricantes desiste de demanda de $111 millones contra el Gobierno de Mazatlán, anuncia ‘El Químico’

Nafta Lubricantes se desistió legalmente de cobrar 111 millones de pesos por intereses que pedía al Ayuntamiento de Mazatlán, a pesar de que ha había cobrado 164.8 millones de pesos al ganar una demanda porque no se le permitió construir una gasolinera en la Colonia Palos Prietos en 2012, anunció el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“Aprovechando las buenas relaciones que tenemos con el empresario Juan José Arellano Hernández se logró que Nafta se desista, y esto lo subrayo y lo digo fuerte, se desiste del cobro de los 111 millones de pesos de intereses que era lo cuantificado en el Juzgado”, expresó Benítez Torres en conferencia de prensa la mañana de este martes en la sala de Cabildo.

“Yo quiero aclararlo porque ha sido muy cuestionada mi amistad con un empresario, en este caso con él, lo menciono porque es la que se ha criticado, sin embargo, yo soy un empresario, desde que tengo 23 años soy empresario”.

Agregó que sabe manejarse en ese nivel porque también fue presidente nacional de la Asociación Mexicana de Propietarios de Laboratorios Clínicos y lo mejor de todo, ello lo llevó a la Presidencia Municipal de Mazatlán.

“Pero lograr que un empresario se desista de no cobrar, de quitar la demanda que había hecho contra el Ayuntamiento por 111 millones de pesos, a mí me llena de gusto porque finalmente los teníamos que pagar y eso nos va permitir hacer muchas cosas en la ciudad, lo importante es que logramos terminar en definitiva con este conflicto heredado por malas administraciones pasadas, no voy a poner nombres ni es mi interés decir quién o quiénes fueron, únicamente que no fue nuestro”, reiteró el Alcalde en la conferencia en que estuvo acompañado por el Secretario del Ayuntamiento, Édgar González Zataráin.

“El asunto nos llegó en el 2018, pero que hoy en día está totalmente concluido, nos envió que él ya presentó el retiro de su demanda, estamos esperando que se confirme y una vez confirmado quitamos el amparo que pusimos para no pagar esa cantidad y que se iba ir a juicio, a lo mejor años, no lo sé, pero afortunadamente cuando eso suceda retiramos el amparo nuestro y se acaba el adeudo que tenía la ciudad con la empresa Nafta”.

“Derivado de los intereses tuvimos una reunión con la empresa Nafta, yo le pedí personalmente que cesara en su legítimo derecho a continuar la contienda legal, y esto se los digo con total honestidad, un empresario, precisamente su quehacer lo dice, y si hubo gobiernos que no le dieron seguimiento por omisión, por contubernio, por lo que haya sido no me toca a mí decirlo, finalmente quien lo va decir es un juez”, añadió Benítez Torres en conferencia de prensa la mañana de este martes.

“Algo que no pintaba fue creciendo, fue creciendo, nunca les daban respuesta, a lo mejor el mismo Jurídico que ya estaba echado a perder no nada respuesta, el caso es que cuando llegamos ya era un caso perdido, imagínense llegar a un Ayuntamiento endeudado con 250 millones que no tuvimos fuentes para pagar, estuvimos a punto de que nos cortaran la luz a los dos días de estar en la Presidencia, fuimos resolviendo con estrategias que se tomaron aquí en el Ayuntamiento y salimos adelante, pero no teníamos para pagar 141 millones de pesos”.

Lo que hicimos fue vamos resolviendo este asunto porque no nos podemos quedar sin recursos de la ciudad y así fue, sin embargo, ese amparo de la ex Síndica Procuradora provocó parte o casi todos estos intereses que hoy el empresario demanda, dice: era mi dinero, si yo lo hubiera puesto en el banco esto me ganaba si se hubiera cumplido la instrucción del juez, continuó.

Benítez rechaza que sea un ‘intercambio’

El Alcalde rechazó que Nafta Lubricantes se haya desistido de cobrar los 111 millones de pesos de intereses a cambio de permitirle la construcción de un restaurante en el Paseo Olas Altas, pero presuntamente no lo ha edificado por falta de accesos adecuados.

“Es un tema no nuevo, hace mucho, tienen todos los permisos en regla, seguramente no lo han construido pues porque no es el momento de la lista de cosas que tiene que hacer, pero nada que ver, aunque pareciera increíble para ti o para otros no trabajamos así, soy diferente, si no me lo quieren creer pues yo lo respeto y más hoy en el Día de la Libertad de Expresión, pero soy diferente, no vengo a lucrar con la Presidencia, vengo a hacer una verdadera transformación en la ciudad”, recalcó Benítez Torres.

A pregunta expresa de si ahora se le debe agradecer a Nafta Lubricantes por desistirse de cobrar los 111 millones de pesos que pedía de intereses después de cobrar ya en total 164.8 millones de pesos por la demanda ganada por no permitirle construir una gasolinera en la Colonia palos Prietos, dijo que él no ve las cosas así.