Gobierno de Mazatlán demanda a Felton, Rosario Torres y Javier Magaña por caso Nafta

El Ayuntamiento de Mazatlán presentó ya una demanda ante el Órgano Interno de Control por el caso Nafta Lubricantes en contra del ex Alcalde Carlos Felton González, de la actual Secretaria de Turismo en Sinaloa, María del Rosario Torres Noriega, del ex Síndico Procurador Javier Magaña Lizárraga y contra quien resulte responsable, anunció el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Posteriormente se pasará la demanda a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para que se proceda en contra de los probables responsables, en busca de resarcir el daño de los 141.8 millones de pesos que ya liquidó la Comuna en febrero con dinero en efectivo, servicios y cuatro terrenos.

“Ya está en el Órgano Interno de Control, estamos esperando que salga de ahí para seguir, primero el uno y el dos, pero ya está a punto de salir del Órgano Interno contra quien resulte responsable, van tres directamente implicados, ya se los mencioné, ahora es también contra quien resulte responsable, fue un daño económico muy grande a la ciudad y no puede quedar impune”, dijo Benítez Torres este martes.

“Son tres, siempre han sido los mismos, el ex Presidente Carlos Felton, segundo la Secretaria del Ayuntamiento, (María del Rosario Torres Noriega) la que es la Secretaria de Turismo (en Sinaloa) actualmente y tercero, yo no lo señalo, lo señala la definición jurídica, el (ex) Síndico Procurador (Javier) Magaña Lizárraga (los tres de la administración de Felton González)”.

La demanda ganada por Nafta Lubricantes fue porque no se le permitió construir una estación de servicio de combustible en la Colonia Palos Prietos durante el trienio del Alcalde Alejandro Higuera Osuna, pese a que la Comuna ya le había otorgado un permiso para ello.

Por la pérdida de la demanda el Ayuntamiento de Mazatlán tuvo que pagar 141.8 millones de pesos, que ya liquidó en febrero pasado con dinero en efectivo, servicios y cuatro terrenos.

Benítez Torres expresó que en esta demanda no habrá negocio en lo “oscurito”, ni siquiera tiene contacto con ninguno de los demandados, con quien ha tenido contactos leves es con la actual Secretaria de Turismo porque es una funcionaria pública.

“Pero es contra quien resulte responsable y yo no me tentaré el corazón, aparte lo tengo que hacer, si no, por omisión yo sería el que recibiría el castigo y aparte por eso estaba Mazatlán como estaba”, reiteró el Alcalde.

HIGUERA, ‘EX CULPADO’, DICE BENÍTEZ TORRES

También dijo que entre los funcionarios demandados no se encuentra el ex Alcalde Alejandro Higuera Osuna, actual secretario particular del Gobernador Rubén Rocha Moya.

“No, no está involucrado, de acuerdo a lo que resultó en los juicios él no es responsable de esto”, continuó Benítez Torres.

-- ¿Entonces quedaría exonerado?

“Por supuesto, pues si no está acusado, inclusive”, contestó Benítez Torres.

$141.8 millones

pagó la Comuna por la demanda perdida

El pago fue en efectivo y con cuatro terrenos