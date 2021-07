El Tesorero Municipal, José Javier Alarcón Lizárraga, a quien se le autorizó el uso de la voz, señaló que antes de llevar el dictamen al Pleno del Cabildo hubo tres o cuatro reuniones para analizar las opciones para cumplir con la obligación de pago que fijó el Tribunal de Justicia Administrativa.

“Al principio la empresa no quería convenio, me pagas o me pagas. Luego, págame en cinco pagos, no la aceptamos; págame estos bienes a valor catastral, no la aceptamos tampoco, se hicieron avalúos de ambas partes y se hizo una media, no comercial, pero tampoco catastral; tienen adeudos con otras empresas, ahorita tiene 11 millones de pesos que quieren pagar por el nuevo proyecto que traen, se van a considerar”, manifestó.

Señaló que con el convenio firmado, lo llevarán ante el Juez para que suspenda la orden contra el Cabildo.

Para el próximo año, dijo, ya se van a presupuestar, en cinco o seis pagos, sin meterlo a deuda, y se verá cómo lo pagan.

“En lo que sí estoy de acuerdo contigo, Rodolfo (Cardona Pérez) es que este pago es injusto”, declaró.

Luego de más de una hora de discusión en ese tema, con nueve votos a favor y tres en contra, se aprobó el dictamen presentado por Gamboa González.

Estuvieron ausentes el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y la Síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, y Paulina Guadalupe Osuna Castañeda, pero el voto de Benítez Torres lo emitió el Secretario del Ayuntamiento.

¿CÓMO VOTARON?

En la Sesión de Cabildo Ordinario 66 se votó el dictamen para acordar el pago de 141 millones 802 mil pesos a Nafta Lubricantes.

La deuda de la Comuna con Nafta Lubricantes viene de una demanda por daño patrimonial que la empresa presentó luego de que se le dio permiso de construcción para una gasolinera y posteriormente se suspendió la obra, porque los vecinos ganaron un amparo que interpusieron en su contra.

El Tribunal de Justicia Administrativa falló a favor de la empresa y ordenó al Municipio a pagar 141 millones 802 mil pesos.

Tras casi un año del fallo, se sometió a votación un dictamen para acordar el pago de la deuda.

A FAVOR

- José de Jesús Flores Segura, en su carácter de Alcalde en funciones por ausencia de Luis Guillermo Benítez Torres

- José Manuel Villalobos

- Santa del Carmen Tirado Díaz

- Guadalupe Elizabeth Ríos Peña

- María Teresa Núñez Millán

- Ricardo Michel Luna

- María Isabel Gamboa González

- Felipe de Jesús Velarde Sandoval

- Guadalupe Aguilar Soto

EN CONTRA

- Rodolfo Cardona Pérez

- Adalberto Valle Pérez

- Alberto Lizárraga

AUSENTES

- Elsa Bojórquez Mascareño

- Paulina Guadalupe Osuna Castañeda