Sobre alguna mesa de la burocracia municipal se firmó entonces un documento, unas hojas que daban permiso a la empresa Nafta y Lubricantes S. C. de R. L. para colocar una gasolinera en la Colonia Palos Prietos , en la esquina de la Avenida Cruz Lizárraga y calle Rafael Domínguez, a sólo unos pasos de la Avenida del Mar .

Pero la violación no sólo era geográfica, sino que tampoco contaba con el consentimiento por escrito de los vecinos en un radio de 100 metros y no había área de amortiguamiento de hasta 30 metros de las viviendas, como obliga el Artículo 5 del Reglamento de Gasolineras.

Pero el corporativo de los hermanos Arellano Hernández, Juan José y Érick Ernesto , no se quedó de brazos cruzados e hicieron lo que saben hacer y que les ha permitido construir el emporio económico que ahora presumen: litigar .

Pero lo que no hizo la autoridad municipal del entonces “Diablo azul”, lo hicieron los ciudadanos , en específico los vecinos de la Colonia Palos Prietos , pues una de ellas, Ana Elba Magaña Valdez, s e opuso al proyecto y emprendió una lucha legal para detener la construcción de la estación de combustible que finalmente rindió frutos en 2014 , cuando un juez concedió un amparo y la suspensión definitiva de la obra .

Desde ese momento y hasta 2020 la pelea legal entre el Gobierno de Mazatlán y la empresa Nafta y Lubricantes S. C. de R. L. se convirtió en una especie de “papa caliente” para las administraciones públicas que le sucedieron, sin importar partido político, y la iban “arrojando” entre uno y otro Alcalde sin que ninguno le pusiera punto final, sin que nadie lo remediara... hasta que un día explotó.

La “papa caliente” atravesó la administración de Felton González, a la que se le acusa de no haber contraatacado la demanda, y el 1 de enero de 2017 se le heredó a Fernando Pucheta Sánchez, del PRI, administración municipal que sí se defendió pero que no pudo lograr mucho no obstante los gastos millonarios en asesoría legal externa. El 26 de enero de 2018 el problema recayó en el también priista Joel Bouciéguez Lizárraga, y éste se la entregó felizmente a Luis Guillermo Benítez Torres, de Morena, el 31 de octubre de 2018.