Si hay algo que nos conecta a todos en este planeta, independiente de nuestras creencias, normas o principios, es la inmensa masa de agua que abarca el 70 por ciento de nuestro planeta: los océanos. Tristemente, la inmensidad del mar nos hace pensar, equivocadamente, que sus recursos son infinitos, que en sus aguas podemos verter todo lo que queramos o que los peces nunca se acabarán. Nada más lejos de la realidad.

La pérdida de hábitats críticos, la sobrepesca y la contaminación -ya sea por aguas residuales o plásticos- están haciendo estragos en el que se conoce como el “Ecosistema más grande el planeta”. Necesitamos actuar de manera urgente.

Los números duros son alarmantes. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 35 por ciento de las pesquerías a nivel mundial está sobreexplotado. Mientras que en México la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca estimó en 2022 que el 27.5 por ciento (1) de las pesquerías está en deterioro o sobreexplotadas, lo que constituye un llamado urgente para poner foco en la restauración de los ecosistemas y las pesquerías tanto a nivel nacional como mundial.

Lo que nos conecta a todos, los océanos, sufren de lo que se conoce como la tragedia de los comunes, es decir, que al ser un recurso que todos compartimos, algunos los están llevando más allá para su propio beneficio, perjudicando así algo que nos pertenece a todos y todas. Definitivamente tenemos que hacer algo. Necesitamos un acuerdo común entre toda la humanidad y cumplir con aquello que nos comprometemos a hacer.

La COP15 de Biodiversidad logró un acuerdo para proteger la tierra y los océanos. El acuerdo de Kunming-Montreal marcó una hoja de ruta de hacia dónde deberíamos caminar. Por ejemplo, frenar la acelerada pérdida de biodiversidad, cuya tasa de extinción hoy supera por mucho los umbrales naturales; también contempla proteger hábitats críticos y tener áreas protegidas eficientes, ya no solo en el papel. En este sentido México tiene un gran camino recorrido, pero también una gran tarea pendiente.

Actualmente México tiene 37 Áreas Naturales Protegidas (ANP) que ocupan el 22.3 por ciento de su territorio marino y que enmarcan la protección de especies y hábitats emblemáticos para el País. Sin embargo, aún estamos lejos de la meta del 30 por ciento que establece el acuerdo de Kunming-Montreal y por lo tanto es importante sumar lugares estratégicos.

Una ANP no debe sólo protegerse por su belleza escénica, debe asegurarse que en ella ocurran procesos biológicos que recuperen las especies, que sean zonas de agregación o tránsito de especies llamadas banderas para la biodiversidad y que, incluso, permita la conexión entre las áreas protegidas, formando así corredores para las especies de mayor distribución.

El arrecife de Bajos del Norte cumple con todas estas condiciones. Es el hogar y tránsito de especies claves como el tiburón martillo y tortugas marinas, además de otras de interés comercial de gran importancia como los meros y casi medio centenar de especies de peces, tal como lo revelaron los estudios científicos que se realizaron durante la expedición que Oceana realizó a este sitio.

Además de ser un corredor biológico natural, el arrecife Bajos del Norte conecta al Arrecife Alacranes, Parque Nacional desde 1994, con la biodiversidad del Caribe Mexicano, siendo clave para que los nutrientes y larvas enriquezcan esta zona del Golfo de México.

Cada 8 de junio es el Día Mundial de los Océanos, y sería maravilloso celebrarlo con la intención de proteger un ecosistema clave como son los arrecifes de coral y con ello avanzar para proteger el 30% por ciento de nuestro territorio marino y seguir protegiendo los océanos que nos conectan a todos y todas.

El autor es Miguel Rivas Soto, doctor en Ecología por el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México y director de la campaña de santuarios marinos en @OceanaMexico.