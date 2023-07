Estarán en juego varios tipos de orfandades. Las de especímenes políticos que quedarán al garete al caérseles sus precandidatos, las de siglas electoreras que se aferrarán a lo que sea con tal de mantener el registro, y gobiernos que deberán maniobrar para el eventual caso de que se les desintegren los asideros llamados Cuarta Transformación. Sin embargo, el desabrigo mayor tiene que ver con votantes que no encuentren en ninguna fórmula las esperanzas que fincan en el sufragio.

Por las campañas anticipadas, en menos de un mes estarán en Sinaloa las dos mujeres y un hombre de los que posiblemente saldrá el próximo Presidente de México una vez que el actual Mandatario federal deje el cargo el 1 de octubre de 2024. Este periplo sucesorio originará convulsiones en los partidos, integración de candidaturas que le agraden a la gente o las abomine, y ajustes en las preferencias electorales con impacto positivo o negativo para la tierra de los once ríos. Más claro: nos dirán con quiénes andan y nosotros les diremos cómo son en realidad.

La primera en llegar a Sinaloa en esta cuenta regresiva de la carrera a la postulación presidencial será Claudia Sheinbaum Pardo, bajo la envoltura de Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, quien estará el 14 de julio en Culiacán y Los Mochis, con el plus de encabezar las encuestas en las que el Movimiento Regeneración Nacional dice que sustentará la definición de la candidata o el candidato.

A Claudia la acompaña la marca de ser la “corcholata” preferida de López Obrador y por lo tanto los gobiernos morenistas, estatales y municipales, se cuadran ante ella colocándole la banda presidencial con bastante adelanto. Por esa razón la observación en lo local se centrará en la cortesía o el apoyo que el Gobernador Rubén Rocha y los alcaldes Juan de Dios Gámez, de Culiacán, y Gerardo Vargas, de Ahome, le brinden a la que llaman “La jefa”.

Sheinbaum potencia expectativas de grupos políticos sinaloenses como los que lideran la Senadora Imelda Castro; la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava; el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y Alonso Ramírez Reyes; quien recientemente renunció a la Dirección de Cultura del Ayuntamiento central para promoverla en el estado. Sin duda, para el Gobernador Rocha el eventual triunfo electoral de la única mujer que pretende la postulación de Morena es el que más le permitiría fortalecer el proyecto de la 4T en Sinaloa.

Enseguida, en la segunda quincena de julio, estará Marcelo Ebrard que le va pisando los talones a Sheinbaum no sólo en lo que se refiere a la encuesta morenista sino también al itinerario que desarrolla la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. El ex Canciller carga con el estigma de la ruptura con Morena y el Presidente si es que la decisión del partido le resulta adversa y la cargada a favor de Claudia lo desplaza de la postulación.

Pero si saliera adelante en la interna de Morena, apuesta que se jugarán empresarios que empatizan con él, sobre todo en el sector agrícola donde Joel Valenzuela es uno de sus promotores, los capitales políticos que se cotizarían mejor son los de Mario López Valdez y Gerardo Vargas Landeros, el primero no tan seguro de que su “gallo” salga adelante porque ya prepara la ruta de evacuación hacia la alianza que integrarán los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

Por orden de aparición, en la primera semana de agosto, tentativamente el 4 y 5, se espera la visita de Xóchitl Gálvez Ruiz a Culiacán y Ahome, con el empaque de Responsable para la Construcción del Frente Amplio Por México, y la tarea de seducir al morenismo desencantado, al priismo y panismo que más que candidata necesitan una balsa de salvación, y los que se irán quedando sin liana para treparse a la 4T al no resultar favorecidas sus “corcholatas”. La precandidata que de la noche a la mañana armó la revolución política que hasta reanimó al PRI y PAN al borde del desahucio, tiene a cargo la talacha, mitad posible y mitad imposible, de hacer creer que la alianza opositora sí puede ganar la elección del 2 de junio de 2024.

Con tales ilusiones las dirigencias locales de los partidos PAN, PRI y PRD le gestionan las adhesiones de Mario López Valdez, el ex Gobernador ícono de la corrupción; Sergio Torres Félix, líder estatal del Movimiento Ciudadano que está entre sí y no formar parte del Frente Amplio por México; y Héctor Melesio Cuén Ojeda, que al parecer ya perdió la esperanza de que Adán Augusto López Hernández gane la candidatura de Morena. Aceptar o repeler estas adherencias son cuestión de credibilidad o descrédito para Xóchitl Gálvez.

Así vendrán a Sinaloa en los próximos días Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Xóchitl Gálvez. Y así se preparan los grupos políticos para subirse unos a la deslumbrante limusina de la transformación y otros al modesto vocho de la revolución. Pero lo más importante es que los sinaloenses tendremos la oportunidad de desmenuzarlos en sus pretensiones y tentaciones.