Ante los índices de organismos y especialistas internacionales y nacionales en los que se evalúan los resultados socioeconómicos de las políticas de gobierno y del sistema empresarial de México, expuestos en la columna anterior, hubo algunos comentarios sobre que “finalmente pareciera que no estamos tan mal cuando aparecemos a la mitad de la tabla en varios de ellos”, pues se temía que deberíamos estar peor. Considero que la siguiente información adicional pondrá en su justo y deplorable nivel la situación del País.

El periódico Reforma publicó el 20 de julio cifras del Fondo Monetario Internacional en los que se estima para 2024 el Producto Interno Bruto de casi 200 países, señalando su participación en el PIB mundial: China encabeza la lista, aportando el 19.7 por ciento al PIB mundial; Estados Unidos aporta el 15.5 por ciento del PIB mundial; la India reporta casi el 8 por ciento; Japón con el 3.6 por ciento del PIB mundial; y junto con Alemania y Rusia estos seis países acaparan más de la mitad del PIB global, según la Paridad del Poder Adquisitivo, es decir, descontando la inflación de cada país.

Lo interesante del estudio es que aparece México en el lugar 12 con el 1.9 por ciento del PIB mundial, sólo superado por Brasil en América Latina y por encima de países como Canadá, Italia, Australia, etc.; si México tiene una privilegiada economía, ¿cómo se explica que está tan atrasado en desarrollo social, salud, educación, Estado de Derecho, en seguridad, etc., en los que apenas se alcance los lugares 50 y hasta lugares mayores a 100 entre los casi 200 países evaluados?; es evidente que alguien no está haciendo bien su tarea en México, porque el desarrollo económico se está dando por la inercia de la cercanía con Estados Unidos, al que se le compra y vende alrededor del 70 por ciento del mercado nacional.

Véanse las siguientes noticias e índices entresacadas de la prensa nacional:

1. Hubo necesidad de que organizaciones ciudadanas como Educación con Rumbo se amparara para obligar a la SEP a aplicar la prueba PISA, en 2025; todo eso a pesar de que en las evaluaciones anteriores se habían puesto de manifiesto los pobres resultados en matemáticas, lectura y comprensión.

2. La Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia advirtieron que la vacunación en México en 2023 fue la más pobre en 10 años, pues en 2013 se logró una cobertura de 90 por ciento o más, mientras que en 2023 estuvo entre el 61 y el 89 por ciento, según el tipo de vacuna, con lo que “México se ubicó en el primer lugar en América Latina por el número de niños con “dosis cero”; es decir, retrocedemos en prevención de enfermedades.

3. Durante todo este sexenio, la tasa de informalidad en los empleos ha sido de más del 50 por ciento y se estima termine en 54 por ciento, y aunque se considera que a pesar de todo aportan trabajo e insumos a la economía, lo hace a costa del sacrificio de derechos de los trabajadores y de bajos salarios que no les permiten superar niveles de pobreza.

4. Reforma publicó el 14 de junio el indicador que elabora la Confederación Sindical Internacional en el que se señala que “México retrocedió en el Índice Global de los Derechos Laborales de los trabajadores... pues el País obtuvo una calificación de 4 puntos” o sea entre países donde se cometen violaciones sistemáticas contra los trabajadores... “La CSI es la central más grande del mundo y representa a 191 millones de trabajadores de 169 países”.

5. Dentro de estas carencias en los empleos, pasa casi desapercibido que México sólo tiene un 14.7 por ciento de los llamados “empleos verdes”, es decir aquellos empleos sustentables por el cuidado del medio ambiente, y se está por debajo de Colombia, Costa Rica, Perú, etc., además, con un promedio menor al 20 por ciento de los países de la OCDE, a la que pertenece México.

6. Según nota de El Universal del 18 de julio, el KidsRights Index de la Fundación Kids Rights, con sede en Ámsterdam, señala que en 2024, el Presidente López Obrador entregará un país en el peldaño 42 de una lista de 193 países, retrocediendo desde el lugar 33 que se tenía en 2019, en lo referente a los derechos de la infancia y de la adolescencia en cinco rubros: vida, salud, educación, protección y entorno y el peor puntaje de México está en el apartado de vida, en el lugar 99 de 193 países.

7. México desciende nueve lugares en seguridad energética en el Índice Mundial del Trilema Energético elaborado por el World Energy Council en 126 países, en el que se mide la seguridad energética, la equidad energética y la sustentabilidad ambiental.

Estos índices muestran el desequilibrio en el desarrollo socioeconómico de México.