Cómo recuperar los gastos en medicinas que no tiene el IMSS

Solicitar el reembolso de medicamentos a través de la acción colectiva es muchísimo más rápido que el procedimiento normal ante el IMSS quien, obviamente, hará todo lo posible por no pagarle los gastos.

Aunque hay un procedimiento administrativo a través del cual usted puede tratar de que el IMSS le reembolse los gastos que haga en medicamentos y estudios que esa institución no puede proporcionarle, la verdad es que es muy tardado y le ponen muchas trabas.

Por eso le recomiendo mejor que aproveche la acción colectiva que ya está en trámite y, a través del Juez que la tiene a cargo, solicite el reembolso.

El trámite es muy sencillo, envíe un correo electrónico a info@acsinaloa.com o un whatsapp al número 669 154 4719 y acompañe los comprobantes de los gastos que haya hecho y se pondrán en contacto con usted para explicarle qué hacer y para que firme un sencillo formato.

Recibidos los documentos nos encargaremos de presentarlos al juez para que ordene el pago del reembolso.

Es importante dejar claro que todo el trámite es gratuito y usted no pagará ni un centavo de honorarios ni de gastos.

Todo lo que usted gaste en medicinas y estudios que el IMSS no pueda proporcionarle le debe ser reembolsado porque se supone que esa institución debe tener la capacidad de entregarle esos medicamentos y hacerle los estudios clínicos necesarios.

Y aunque no es el tema de la colaboración, le informo que, si no le dan cita con los especialistas dentro de fechas razonables, ni le practican las cirugías que urgentemente deben practicarle, también puede aprovechar la acción colectiva para que lo atiendan como se merece.

Lamentablemente el IMSS sólo se pone las pilas cuando tiene un Juez encima que le esté exigiendo que lo haga.

En resumen, guarde sus comprobantes de gastos y pónganse en contacto con nosotros para que pueda recuperar su dinero lo más pronto posible.