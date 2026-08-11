Daños y perjuicios por apagones de la CFE

Las opciones legales que se tienen para reclamarle a la CFE el pago de daños y perjuicios, incluyendo el daño moral, son varias. Una de ellas, la menos eficaz y que no recomiendo, es presentar quejas ante la Profeco... la mejor opción legal es una acción colectiva que se presenta ante un Juez federal...

Basta que caiga una ligera lluvia en el puerto para que los usuarios de la CFE empecemos a sufrir las consecuencias de los apagones que dejan a los ciudadanos sin energía eléctrica horas y hasta días enteros.

Y no se diga si cae una fuerte lluvia, es de cajón que se interrumpirá el servicio de energía eléctrica y los ciudadanos tendremos que afrontar no sólo la incomodidad de vivir sin luz, sino los daños patrimoniales y perjuicios que esos apagones generan.

Por ejemplo, las fallas de energía eléctrica implican que venga y se vaya la luz y que esas variables de energía eléctrica afecten a los aparatos electrodomésticos que tenemos, como aires acondicionados y refrigeradores, sobre todo.

Lo anterior por el lado doméstico, pero los apagones y cambios bruscos en la corriente eléctrica también generan daños en los aparatos que utilizan algunos comercios.

Súmele a esto el daño emocional que sufren los ciudadanos que pasan muchas horas o varios días sin energía eléctrica, quienes obviamente se angustian sobre todo si tienen niños pequeños o ancianos o algún enfermo en casa que, para atender su salud, necesitan que la casa tenga luz eléctrica.

Las opciones legales que se tienen para reclamarle a la CFE el pago de daños y perjuicios, incluyendo el daño moral, son varias.

Una de ellas, la menos eficaz y que no recomiendo, es presentar quejas ante la Profeco y no lo recomiendo porque si la CFE no quiere llegar a algún acuerdo, simplemente la Profeco no tiene facultades para obligarla.

Otra opción legal es un juicio oral mercantil que se puede seguir ante un juez especializado del fuero común o uno del fuero federal.

Esta opción es mejor que la de la Profeco y el trámite es más rápido que un juicio normal, pero tiene la desventaja de que se tiene que iniciar un juicio individual por cada uno de los afectados.

La mejor opción legal es una acción colectiva que se presenta ante un juez federal de esta ciudad y que tiene la ventaja de que en la demanda pueden apuntarse todas las personas que consideren que sufrieron daños y perjuicios.

Incluso la sentencia que se dicte en la acción colectiva no sólo protegerá a quienes demandaron, sino también a quienes no lo hicieron, pero también sufrieron daños y perjuicios por los apagones.

Si usted está interesado en participar en una acción colectiva, mi despacho puede encargarse gratuitamente (pro-bono) de la demanda y de todo el trámite, sólo se necesitan al menos 30 personas que quieran participar en la demanda inicial.

Si se decide a tomarme la palabra simplemente mándeme un correo electrónico a la dirección que aparece en esta colaboración y le diremos qué necesita para participar en la demanda.

Repito, la acción colectiva no tendrá costo alguno para usted y sólo tendrá que firmar una carta muy simple y proporcionar foto de su recibo de luz y con eso tiene.