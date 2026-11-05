De Cárdenas al INE: la política de antes

Mientras la crisis del árbitro electoral exhibe prácticas de corrupción y un deterioro institucional que el oficialismo se resiste a reconocer, la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas evoca una política capaz de dialogar con sus adversarios que contrasta con el presente.

Triste coincidencia la destrucción del INE con la muerte del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Una época se nos va.

La salida de Guadalupe Taddei parecía que era una primera crisis que Morena asumiría como propia y, sin embargo, con el paso del tiempo se quieren buscar responsables donde no los hay, y en esta operación de desmemoria lo que se pretende es diluir la responsabilidad que tiene Morena.

El problema, cuando no se reconocen errores, es que con facilidad se repiten. No estamos ante una crisis de fácil solución. Llaman la atención tres rasgos.

Se trata de una crisis que se irá actualizando en el tiempo, estamos en un proceso electoral que ha quedado marcado por la desconfianza y ahora la corrupción. Es una crisis profunda y extendida que no solo involucra contratos con proveedores, sino que revela los perniciosos cambios de hábitos institucionales (diezmos, videovigilancia, venta de candidaturas, entrevistas condicionadas, etcétera) que van más allá del INE e involucran al sistema electoral en su conjunto.

Y finalmente es una crisis en la que asombra la velocidad y capacidad de destrucción de instituciones que tiene el oficialismo: bastaron tres años para derruir lo que llevó 30 años construir. Pero, en lugar de asumir la gravedad y los riesgos de la crisis, se quiere culpar a los adversarios. Diluir la responsabilidad no es el mejor camino para restaurar la confianza.