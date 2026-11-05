De Cárdenas al INE: la política de antes

Triste coincidencia la destrucción del INE con la muerte del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Una época se nos va.
La salida de Guadalupe Taddei parecía que era una primera crisis que Morena asumiría como propia y, sin embargo, con el paso del tiempo se quieren buscar responsables donde no los hay, y en esta operación de desmemoria lo que se pretende es diluir la responsabilidad que tiene Morena.
El problema, cuando no se reconocen errores, es que con facilidad se repiten. No estamos ante una crisis de fácil solución. Llaman la atención tres rasgos.
Se trata de una crisis que se irá actualizando en el tiempo, estamos en un proceso electoral que ha quedado marcado por la desconfianza y ahora la corrupción. Es una crisis profunda y extendida que no solo involucra contratos con proveedores, sino que revela los perniciosos cambios de hábitos institucionales (diezmos, videovigilancia, venta de candidaturas, entrevistas condicionadas, etcétera) que van más allá del INE e involucran al sistema electoral en su conjunto.
Y finalmente es una crisis en la que asombra la velocidad y capacidad de destrucción de instituciones que tiene el oficialismo: bastaron tres años para derruir lo que llevó 30 años construir. Pero, en lugar de asumir la gravedad y los riesgos de la crisis, se quiere culpar a los adversarios. Diluir la responsabilidad no es el mejor camino para restaurar la confianza.
En contraste, la lamentable pérdida del ingeniero Cárdenas también nos permite recrear aquellos días de la transición en los que gobernar para todos era una pretensión común, y reunirse con todos era una práctica cotidiana. En estos días Manlio Fabio Beltrones subió en sus redes una foto tomada hace unos meses en la que aparecían el propio Manlio, el ingeniero Cárdenas, Francisco Labastida, Diego Fernández de Ceballos y Jorge Alcocer en una casa particular. Se les ve contentos.
El ingeniero, sentado con dos adversarios en distintas contiendas presidenciales, un ex fundador del PRD y Manlio. Esa foto es, por desgracia, cada vez más impensable. Difícil de imaginar un convivio similar de Andrés Manuel o de Claudia con quienes fueron sus contendientes en las disputas presidenciales; imposible visualizar una foto de la presidenta con líderes de la oposición.
Sin duda, las formas de hacer política han cambiado. Pasamos demasiado rápido de la deliberación abierta al “no se le mueve una coma”. Pero por último, hay otro dato inquietante en esta crisis: los políticos de la época “neoliberal” no solo se reunían y resolvían los que consideraban problemas comunes o nacionales, también encarcelaban a quienes cometían algún delito. La gran diferencia no son solo las fotos, sino que hoy también es impensable la cárcel para los cercanos a Morena.
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El autor es consultor internacional en materia electoral.