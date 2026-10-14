De soldado a General: medio siglo bajo las armas

El General Carlos Demetrio Gaytán Ochoa explica por qué en la carrera militar nada se deja al azar: leyes, edades, concursos, mandos y escalafones marcan el largo camino de 50 años hasta llegar a general de división.

En esta, nuestra conversación 22, el General de División Carlos Demetrio Gaytán Ochoa (Ciudad de México, 1948) desarrolla el tema de cuáles son las etapas y los tiempos de la carrera militar, que de soldado a llegar a ser General de División exige 50 años de trayectoria. El General, que fue Subsecretario de la Defensa, sostiene que “nada se deja al azar en la carrera militar”, y que “los tiempos para cada grado, edad o circunstancia los define la propia ley”. La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (LOEFAM), y la Ley de Ascensos y Recompensas que establecen de manera específica los tiempos que debe cumplir el militar en cada grado o jerarquía. “El aspirante a soldado -dice el General- debe ser mayor de edad, pero sin rebasar los 29 años. El aspirante a cadete para los planteles de formación tendrá entre 18 a 23 años, según el plantel al que desee ingresar”. La tropa se integra por soldados, cabos y sargentos. El soldado. “Debe completar un año desde su fecha de alta, con buena conducta acreditada, para ser considerado elegible a la distinción de Soldado de Primera, que no es un grado. Posteriormente, para aspirar a ser ascendido a cabo, tienen que pasar tres años de buena conducta y cumplimiento de sus deberes, mostrando además liderazgo sobre sus compañeros. Entonces podrá concursar con sus iguales que aspiren también al ascenso para cubrir las vacantes generadas en su unidad o dependencia”.

Entre ser cabo y ser oficial

El cabo. Ya es un grado de comandante. “La unidad que manda se denomina escuadra y se constituye con efectivo variable que oscila entre los cuatro a seis elementos según el arma o servicio a que pertenezca, por ello la exigencia de liderazgo y buena conducta. Hasta aquí podemos sumar cuatro años más de trayectoria militar”. El sargento segundo. “Se le considera ya como un profesional militar, y para obtener esta jerarquía los cabos de las diversas armas y servicios deben concursar para obtener un lugar en las escuelas de formación de sargentos y realizar el curso correspondiente. Entre el curso de formación y el ejercicio del mando puede transcurrir un tiempo, de un mínimo de cuatro años”. El sargento primero. “Es el máximo grado que puede alcanzar un elemento de tropa y para ello los sargentos segundos concursarán con sus iguales para obtener un lugar en la escuela antes citada a fin de realizar el curso de formación correspondiente. Solo para esquematizar consideremos también cuatro años”. Los oficiales. Son quienes tienen el grado de subteniente, teniente, capitán segundo o capitán primero. “Se forman en planteles militares según el arma o servicio en el que decidan desempeñarse. Algunos grados se obtienen realizando los cursos de formación respectivos, en tanto que otros son alcanzados por concurso de oposición. Para acceder a cada uno debe ejercerse el mando un tiempo promedio de cuatro años”.

Entre los jefes y los generales