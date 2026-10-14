De soldado a General: medio siglo bajo las armas

En esta, nuestra conversación 22, el General de División Carlos Demetrio Gaytán Ochoa (Ciudad de México, 1948) desarrolla el tema de cuáles son las etapas y los tiempos de la carrera militar, que de soldado a llegar a ser General de División exige 50 años de trayectoria.
El General, que fue Subsecretario de la Defensa, sostiene que “nada se deja al azar en la carrera militar”, y que “los tiempos para cada grado, edad o circunstancia los define la propia ley”. La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (LOEFAM), y la Ley de Ascensos y Recompensas que establecen de manera específica los tiempos que debe cumplir el militar en cada grado o jerarquía.
“El aspirante a soldado -dice el General- debe ser mayor de edad, pero sin rebasar los 29 años. El aspirante a cadete para los planteles de formación tendrá entre 18 a 23 años, según el plantel al que desee ingresar”. La tropa se integra por soldados, cabos y sargentos.
El soldado. “Debe completar un año desde su fecha de alta, con buena conducta acreditada, para ser considerado elegible a la distinción de Soldado de Primera, que no es un grado. Posteriormente, para aspirar a ser ascendido a cabo, tienen que pasar tres años de buena conducta y cumplimiento de sus deberes, mostrando además liderazgo sobre sus compañeros. Entonces podrá concursar con sus iguales que aspiren también al ascenso para cubrir las vacantes generadas en su unidad o dependencia”.
El cabo. Ya es un grado de comandante. “La unidad que manda se denomina escuadra y se constituye con efectivo variable que oscila entre los cuatro a seis elementos según el arma o servicio a que pertenezca, por ello la exigencia de liderazgo y buena conducta. Hasta aquí podemos sumar cuatro años más de trayectoria militar”.
El sargento segundo. “Se le considera ya como un profesional militar, y para obtener esta jerarquía los cabos de las diversas armas y servicios deben concursar para obtener un lugar en las escuelas de formación de sargentos y realizar el curso correspondiente. Entre el curso de formación y el ejercicio del mando puede transcurrir un tiempo, de un mínimo de cuatro años”.
El sargento primero. “Es el máximo grado que puede alcanzar un elemento de tropa y para ello los sargentos segundos concursarán con sus iguales para obtener un lugar en la escuela antes citada a fin de realizar el curso de formación correspondiente. Solo para esquematizar consideremos también cuatro años”.
Los oficiales. Son quienes tienen el grado de subteniente, teniente, capitán segundo o capitán primero. “Se forman en planteles militares según el arma o servicio en el que decidan desempeñarse. Algunos grados se obtienen realizando los cursos de formación respectivos, en tanto que otros son alcanzados por concurso de oposición. Para acceder a cada uno debe ejercerse el mando un tiempo promedio de cuatro años”.
Los jefes. Son quienes alcanzan los grados de mayor, teniente coronel y coronel. “Los dos primeros se obtienen por concurso de oposición, en tanto que los coroneles son propuestos por el alto mando al mando supremo según su conducta, desempeño profesional y experiencia adquirida en las diversas comisiones para las que haya servido, lo cual les da un total de puntos acumulados. También existe el mínimo de cuatro años en el grado para ser considerado elegible (salvo casos excepcionales que considera la ley). El mando supremo, de considerarlo conveniente, envía una iniciativa de ratificación al Senado de la República para que esta entidad emita su acuerdo de ratificación o rechazo”.
Los generales. “Estos tienen su designación en tres escalones: brigadier (una estrella), de brigada (dos estrellas) y de división (tres estrellas) y son ascendidos siguiendo el mismo protocolo que para los coroneles. El único con cuatro estrellas es el general secretario, y las ostenta solo durante su tiempo en el cargo de secretario de la Defensa”.
El General Gaytán Ochoa, que tiene un doctorado en Alta Dirección, termina nuestra conversación diciendo: “Es importante aclarar que para cada grado existe una edad máxima límite, que hace al militar colocarse en situación de retiro obligatorio. Lo anterior garantiza contar con personal en condiciones físicas operativas y, al mismo tiempo, evita la saturación o taponamiento de los escalafones. Así, hemos sumado desde soldado hasta divisionario un total de 50 años”.