Usted recuerda el video que mostró el periodista Carlos Loret de Mola hace dos años, en donde se ve a Pío López Obrador recibiendo “aportaciones” por parte del hoy ex coordinador de Protección Civil, David León Romero, pues estos días volvió a salir el tema, ya que justo el hermano del Presidente dio una entrevista a un portal de medios en donde niega que su hermano lo haya apoyado para “detener” el caso en la FGR, también acepta que recibió dinero pero niega que hayan sido millones y dice estar seguro de que no cometió ningún delito, si acaso una falta.

Pero su abogado dio algunas declaraciones interesantes, “Nunca, ni el Presidente ni Pío dijeron que el dinero era para el partido, dijeron que era para el movimiento”, señalando que el movimiento es más que el partido Morena y pidió que se ordenara citar al Presidente, ya que el sabía todo acerca de este tema. ¿Se imagina?

Si tomamos como cierto lo dicho por el abogado, entonces tenemos que el Presidente tiene información sobre su hermano, ¿sería información pública? Recordemos que toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivos, legislativos y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos es pública. ¿Usted qué piensa?

Cambiando el tema, mucho revuelo ha causado los movimientos que ha realizado últimamente el Gobernador en su Gabinete, ya que destituyó a Luis Alonso García como titular de Coepriss, después de señalar que había participado (en apoyo al PAS) infiltrándose en la elección de consejeros distritales de Morena, pero este no fue el único movimiento que realizó ya que también incluyó a dos personas que en las elecciones pasadas contendieron en contra de su partido: Adolfo Rojo Montoya (PAN) y Fernando Pucheta Sánchez (PRI), el primero de ellos como Director de Turismo en la zona Centro y el segundo como Subsecretario de Planeación, Inversión y Desarrollo Turístico de Gobierno del Estado. Esto ya que hay quienes piensan que la adición de estos al Gobierno del Estado va en contra de la llamada “4T”, pero bueno, si algo hemos aprendido es que en la 4T caben todos.

El ingreso tanto de Rojo Montoya como de Pucheta Sánchez es reemplazando a “pasistas” y no a morenistas, lo cual deja claro que lo dijo el Gobernador el pasado mes de abril es cierto, “Ya no hay alianza con el PAS, solo fue electoral”. Por su parte el secretario del PAN en Culiacán, señaló que Rojo Montoya debe ser congruente y renunciar al PAN al aceptar dicho cargo. Por su parte Rojo Montoya señaló que no violentaba ningún reglamento al aceptarlo y que era un ciudadano que cuenta con sus derechos civiles a salvo.

¿Usted qué piensa? Sin duda lo dicho por el hoy Director de Turismo en la zona Centro es cierto, él como ciudadano puede decidir participar o no como funcionario público, ¿pero su participación lastima a su todavía partido? ¿O la participación de este en Gobierno lastima al Gobernador?

PD 1. En Ciudad Juárez mataron a 11 personas el pasado jueves, ese mismo día el Presidente mostraba una encuesta sobre su popularidad.

PD 2. El TEPJF determinó que Marcelo Ebrard vulneró el principio de imparcialidad y neutralidad en la elección a Gobernador de Hidalgo al asistir a un evento del candidato de Morena.

PD 3. Prometieron meter al Ejército a las calles, ahora quien militarizar la Guardia Nacional.