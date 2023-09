sicairos6204@gmail.com

A los exaltados que proponen exorcizar a Morena en Sinaloa para expulsarle los demonios advenedizos, acusando a Rocha de pretenderlos sacralizar, el Gobernador les respondió a suficiencia que los que trasmutan al guinda luego de sus tonalidades tricolor, azul o naranja gozarán de iguales libertades y derechos que ostentan los de la tintura cereza. Les leyó la cartilla: no son entenados, son hermanos.

Apenas que haya sordos que de plano no quieran oír, el Gobernador Rubén Rocha Moya se encargó de explicarles hasta la saciedad a quienes reclaman en Sinaloa derechos de exclusividad en las candidaturas del Movimiento Regeneración Nacional, clarificando que sí pueden aspirar y ser postulados a cargos de elección popular los adheridos el sábado provenientes de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, así como los sinaloenses destacados. Al reiterarles el llamado a la hermandad los convocó también al “fuera máscaras” sostenidas con hilos de hipocresía.

Inclusive usó de referencia el caso propio ya que en 2018 fue electo como Senador, y Gobernador en 2021, sin estar afiliado a Morena ya que se registró como militante hasta que en 2022 tuvo que participar en la Consulta para la Revocación de Mandato. Igualmente, remarcó, tienen todos los derechos partidistas a salvo los que fueron “bautizados” en el salón Figlostase el 23 de septiembre en medio de la rechifla de quienes se consideran izquierdistas puros.

No son, los inconformes, los dueños del partido, les dijo. Y sobre los recién llegados tras la catarsis ideológica que al final de cuentas no fue tan traumática repitió una y otra vez en defensa de ellos que “pueden ser candidatos o no serlo si así lo quieren”, “ya están aquí y si quieren pues buscan las candidaturas”, “pueden ganarles en las encuestas hasta a los más pintados”, “tienen los mismos derechos que tenemos los que ya estamos adentro”, “también los que se sienten genuinos y originales tienen problemas, violan los principios fundamentales” y “los que están aquí ya tienen el derecho a participar”.

Casi dos terceras partes de La Semanera de los lunes las dedicó Rocha, ante preguntas de los periodistas, a reivindicar la importancia de la bienvenida a los súbitos conversos al morenismo. De la misma manera que en el evento del sábado dio la cara por los convidados a la 4T, sin temerle al costo político, ayer le corrigió la plana a la dirigente estatal de Morena, Merary Villegas Sánchez, que en la víspera manifestó que no por el hecho de que se sumen al partido los ex priistas serán candidatos en el proceso electoral en curso.

Es decir, la lideresa de Morena en Sinaloa no está al tanto de los acuerdos nacionales, o padece de amnesia selectiva, a diferencia del Gobernador que se muestra al día de la estrategia nacional denominado nueva izquierda que consiste en algo así como Arca de Noé política donde caben todas las corrientes ideológicas y cuyo fin es preservar la especie doctrinaria que gobierna en el País y 22 estados de éste. A confesión de parte relevo de pruebas y ahí está la evidencia de que Rocha Moya es quien emitió las cartas de recomendación para que los denostados forasteros fueran aceptados en la casta guinda.

“No es una asunto mío, es asunto del partido”, recalcó al justificar que se trata de un acuerdo que fue tomado en el Consejo Político de Morena y recordar que en 1988 la izquierda mexicana empezó a fortalecer la lucha por la democracia con alguien que militó 25 años en el PRI, cuando Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue candidato a la Presidencia por el Frente Democrático Nacional e igual triunfó con ex priistas en las primeras gubernaturas obtenidas con Ricardo Monreal en Zacatecas en 1998, Alfonso Sánchez Anaya en Tlaxcala el mismo año y Leonel Cota Montaño en Baja California Sur en 1999.

Qué paradoja ésta donde los morenistas reaccionaron peor que los partidos que sufrieron los desprendimientos. Convertidos en los actuales Torquemada de Sinaloa postulan a la hoguera a los apóstatas que les invadieron el reino de lo sacrosanto. Ven en otros las colas largas que antes ellos lucieron sin sonrojo alguno en los avernos idénticos de los que proceden los desertores. La dantesca miopía de demonios buenos, malos y medianamente malditos.

Habrán de aceptarse tarde o temprano como hermanos de ocasión. No sólo por efectos del cordón umbilical priista de los anteriores y nuevos conversos sino porque olfatean la eventual victoria electoral que les traerá oportunidades por parejo en la lógica de “al diablo con la convicciones” o en el peor de los casos la satisfacción romántica de haber contribuido sin querer queriendo a la repetición del amloísmo en el timón nacional. El desastre vendría si es que no logran tal objetivo, aunque utilizarán las mismas lianas de hoy para en el futuro cercano saltar a otros partidos así, sin tantita pena.