Detectar a tiempo para no abandonar la escuela

Cada trayectoria que se interrumpe representa una oportunidad perdida y una brecha que se amplía. Prevenir el abandono escolar no es solo una mejora posible del sistema educativo; es una obligación pública que no debe postergarse más tiempo.

Las trayectorias educativas en Sinaloa reflejan avances importantes en el acceso, pero enfrentan retos persistentes en la permanencia. Los datos indican que el sistema educativo estatal ha logrado niveles elevados de cobertura y escolarización en todos los niveles, incluso por encima del promedio nacional en varios indicadores. Sin embargo, estos avances no se traducen automáticamente en trayectorias educativas completas. La ruptura ocurre, de manera sistemática, en la educación media superior, donde 1 de cada 9 jóvenes interrumpe sus estudios cada año.

Este fenómeno no puede entenderse como una decisión individual ni como un evento aislado. Es, más bien, la manifestación visible de trayectorias debilitadas por la acumulación de riesgos, como lo son condiciones económicas adversas, contextos de violencia, rezagos académicos, problemas socioemocionales y fallas institucionales en la detección oportuna de estos factores.

Frente a ello, insistir en respuestas fragmentadas o reactivas resulta insuficiente. El abandono escolar exige una transformación en la manera en que el Estado interviene. Es decir, pasar de atender la ruptura cuando ya ocurrió, a prevenirla cuando apenas comienza a gestarse.

En este contexto, implementar un sistema estatal de alerta temprana y seguimiento de trayectorias educativas se vuelve más que necesario. Hoy, el sistema educativo suele registrar el abandono cuando ya es un hecho consumado. Un sistema de alerta temprana, en cambio, permitiría identificar señales previas de riesgo: ausentismo reiterado, bajo desempeño, reprobación, extraedad, cambios constantes de escuela o situaciones asociadas a violencia y vulnerabilidad social.

No se trata únicamente de recolectar datos, sino de utilizarlos para actuar. La experiencia internacional muestra que estos sistemas pueden funcionar cuando se logra articular información oportuna, capacidad de respuesta institucional y coordinación intersectorial.

Un referente claro de este enfoque se encuentra en Bogotá, donde el sistema de alertas no se limita al ámbito escolar, sino que integra información sobre múltiples dimensiones de riesgo. Cualquier integrante de la comunidad educativa puede identificar y reportar situaciones que podrían representar una posible vulneración. A partir de estos reportes, las autoridades educativas activan rutas de atención y canalización que no solo involucran al sector educativo, sino también a instancias de salud, protección de la niñez y, en casos necesarios, procuración de justicia.

Este modelo incorpora, además, módulos específicos para problemáticas como violencia, consumo de sustancias, salud mental o embarazo adolescente, lo que permite una lectura más integral de las trayectorias educativas. No se observa únicamente al estudiante en el aula, sino en su entorno familiar, comunitario y social.

La clave está en la anticipación, ya que detectar a tiempo permite intervenir antes de que la desvinculación escolar se consolide. Y, sobre todo, permite que la respuesta no recaiga únicamente en la escuela, sino en un entramado institucional más amplio, tal como ya lo indica la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa.

En ese sentido, avanzar en esta dirección implica varios retos. En primer lugar, construir un sistema de información que opere a nivel de escuela y territorio, con datos actualizados y comparables. En segundo, garantizar que estos datos se traduzcan en acciones concretas, con responsables claros y capacidades institucionales suficientes. Y, en tercero, fortalecer la coordinación entre dependencias, particularmente en contextos donde la violencia y la vulnerabilidad social inciden en la permanencia escolar.

Pero también implica una decisión política de fondo: reconocer que la permanencia escolar no puede depender exclusivamente de las condiciones individuales de los estudiantes, sino de la capacidad del Estado para acompañar sus trayectorias de manera sostenida. Esto supone, en primer lugar, colocar la prevención del abandono escolar en el centro de la planeación estatal y municipal, con metas claras, responsabilidades definidas y mecanismos de seguimiento que trasciendan acciones aisladas. Sin esta base institucional, los esfuerzos tienden a dispersarse, perder continuidad o ser limitados.

Lo que está en juego no es menor. Cada trayectoria que se interrumpe representa una oportunidad perdida y una brecha que se amplía. Prevenir el abandono escolar no es solo una mejora posible del sistema educativo; es una obligación pública que no debe postergarse más tiempo.

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El autor es investigador de Mexicanos Primero Sinaloa.