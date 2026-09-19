El error sobre las elecciones en Estados Unidos

Los únicos temas de política exterior que preocupan al electorado estadounidense son la guerra de Irán, la de Ucrania, y en menor medida China. Asuntos vinculados con cuestiones externas -los aranceles de Trump o la migración indocumentada- surgen en ocasiones, pero con porcentajes de pertinencia de un dígito. El narco, las muertes por sobredosis de fentanilo, la violencia en México, simplemente no existen en el imaginario electoral norteamericano para estos comicios.

Frustra mucho saber que por más que uno repita ciertas tesis evidentes, personas inteligentes que normalmente se enteran de una manera u otra de lo que uno escribe, recaen en los mismos errores. Siempre me pregunto si es porque creen las falacias que esgrimen, o si su reiteración proviene simplemente de la conveniencia política de afirmar contra-verdades aún sabiendo que eso son. No queda más remedio que insistir en lo mismo, reconociendo que no sirve de mucho.

Recalco aquí entonces una idea sobre las elecciones de medio período en Estados Unidos este próximo noviembre. Todos los personeros de la 4T, desde Sheinbaum hasta la Diputada local de Veracruz que piensa cultivar café en Marte, martillan constantemente que Trump y sus adversarios utilizan a México como argumento electoral: la famosa piñata (en la que “no permitiremos” que nos conviertan). Hasta personajes sofisticados como Monreal, o columnistas ilustrados como Puig, remachan lo mismo: los ataques a México responden a una lógica electoral.

Al arrancar después de Labor Day las campañas electorales estadounidenses, es lógico que proliferen las encuestas nacionales, estatales, por distritos, por temas, por personalidades. Todas ellas son objeto de discusiones crecientes a propósito de su precisión, metodología y veracidad, sobre todo a la luz de errores garrafales cometidos en años recientes. Sin entrar en el debate técnico, conviene separar datos en dos grandes categorías: las encuestas llamadas de “alta calidad”, y los resultados recurrentes.

Para aclarar: en ninguna encuesta perteneciente a esa categoría, y en ningún dato constante, aparece México como un tema ni siquiera insignificante. No figura ni en las preguntas cerradas, ni en las respuestas abiertas. Los únicos temas de política exterior que preocupan al electorado estadounidense son la guerra de Irán, la de Ucrania, y en menor medida China. Asuntos vinculados con cuestiones externas -los aranceles de Trump o la migración indocumentada- surgen en ocasiones, pero con porcentajes de pertinencia de un dígito. El narco, las muertes por sobredosis de fentanilo, la violencia en México, simplemente no existen en el imaginario electoral norteamericano para estos comicios.

Los motivos pueden ser varios. En primer lugar, que las consecuencias correspondientes para la sociedad estadounidense han disminuido. Su frontera sur dejó de ser tan porosa como en 2023, gracias a Biden, a Trump y a Sheinbaum. Las muertes por sobredosis se han reducido a la mitad, y las deportaciones se han vuelto impopulares. Más aún: la gestión trumpiana de lo que llaman “immigration” se ha vuelto un pasivo electoral del Presidente y de su partido; algunos candidatos de derecha, como María Elvira Salazar en Miami, se han deslindado de su postura.

Otra explicación consiste en las prioridades de los votantes. Los precios de la gasolina, la inflación en general, la llamada “affordability”, es decir la capacidad de la gente de llegar a fin de mes sin trauma por los costos de la vida -vivienda, alimentos, transporte, luz, agua, gas, impuestos- la corrupción del equipo de Trump y en menor medida la amenaza a la democracia de Estados Unidos son los temas que importan. Los demás no pintan, y México, menos.

Los partidarios de la tesis de la piñata sueñan con que, pasados los comicios, la presión sobre el gobierno de Sheinbaum y las declaraciones hostiles mermarán. Se equivocan, no sólo porque el conjunto de agresiones no proviene de criterios electorales. Aún si la tesis fuera cierta -no lo es- entonces sus adeptos debieran considerar que las campañas presidenciales en Estados Unidos para el 2028 empiezan dentro de poco: en septiembre del 2027, a menos de un año de distancia. Habría sólo unos meses de respiro.

La semana entrante reiteraré lo que he sostenido sobre otra tesis falsa de la 4T, a saber, que si Trump pierde ambas cámaras del Congreso en noviembre, se debilitará al grado de suspender sus ataques a México, a Cuba, a Canadá, a quien se le atraviese. De nuevo, nada más falso. Ya lo explicaré.