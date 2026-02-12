El Frente Amplio Democrático y la Presidenta

Los integrantes del Frente Amplio Democrático manifestamos nuestra disposición a entablar un diálogo abierto y respetuoso con la Presidenta o con quien indique para discutir el contenido de una posible reforma electoral, que debe ser resultado del consenso y no de la imposición del Gobierno y su partido.

El pasado 4 de febrero, el grupo Frente Amplio Democrático (FAD) respondió a las declaraciones que, en su comparecencia mañanera de ese mismo día, hizo la Presidenta Shainbaum Pardo, sobre el Manifiesto dado a conocer el día anterior por ese esfuerzo ciudadano. Transcribo el texto:

El Frente Amplio Democrático responde a las declaraciones realizadas esta mañana por la Presidenta Claudia Sheinbaum, relativas al manifiesto firmado por cerca de 500 ciudadanas y ciudadanos preocupados por el rumbo de una eventual reforma político-electoral.

En primer término, reiteramos que el manifiesto no prejuzga ni descalifica una iniciativa inexistente. Parte de hechos públicos y verificables: desde el 24 de junio de 2025, la propia Presidenta ha señalado que su propuesta de reforma electoral tendría tres ejes centrales: la reducción del presupuesto del INE, el recorte al financiamiento público de los partidos políticos y la modificación o eliminación de la representación proporcional.

Estos planteamientos justifican una discusión pública anticipada, responsable y bien informada. Nuestra preocupación no es retórica ni partidista. Debilitar o eliminar la representación proporcional significaría un retroceso en la pluralidad política y podría constitucionalizar esquemas de sobrerrepresentación que creíamos superados tras décadas de lucha democrática.

Debilitar la estructura desconcentrada del INE, así como de los OPLEs, elegir consejerías electorales y debilitar el control del desvío de recursos públicos para fines electorales no abona en absoluto a elecciones equitativas y auténticas. Justo por todo ello es que exigimos que se transparenten los términos de la iniciativa presidencial anunciada.

Defender el pluralismo y los equilibrios constitucionales no es oponerse al pueblo, sino garantizar que todas las voces estén representadas. En eso consiste la democracia constitucional por la que preguntó la jefa del Ejecutivo.

La descalificación no favorece el entendimiento e interrumpe el diálogo antes de que ocurra. Este movimiento está respaldado por cientos de ciudadanas y ciudadanos de distintas trayectorias, generaciones y visiones políticas, unidos solamente por la defensa de la democracia constitucional que conseguimos entre todas y todos tras una exitosa transición que reivindicamos sin complejos y con argumentos.

Nuestro propósito es contribuir a una discusión pública seria, sin descalificaciones, donde la democracia no se reduzca a mayorías circunstanciales, sino se entienda como un sistema de principios, reglas, contrapesos, libertades y representación efectiva.

El Frente Amplio Democrático reafirma su carácter ciudadano, pacífico y apartidista, y reitera su disposición a participar en un debate abierto que fortalezca -y no debilite- la vida democrática del país.

En su comparecencia del día 5 de febrero, la Presidenta ya no reaccionó al texto del FAD. Sus integrantes manifestamos nuestra disposición a entablar un diálogo abierto y respetuoso con ella o con quien indique para discutir el contenido de una posible reforma electoral, que debe ser resultado del consenso y no de la imposición del Gobierno y su partido.