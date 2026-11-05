El mar necesita presupuesto

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 plantea recursos insuficientes para la vigilancia pesquera y la investigación científica, mientras la brecha de financiamiento marino-costero asciende a sólo 39 mil millones de pesos. Sin mayor inversión ni transparencia, las comunidades costeras y los ecosistemas marinos seguirán pagando el costo.

Nuestros mares y costas son fundamentales para actividades como la pesca, la acuacultura, el turismo y el transporte. Sin embargo, el presupuesto público destinado para su protección continúa siendo insuficiente, y los programas que benefician a las comunidades costeras requieren una revisión profunda ante los crecientes riesgos climáticos que enfrentan. Estas brechas afectan especialmente a las mujeres, cuya participación en la cadena de valor pesquera permanece invisibilizada y enfrenta mayores barreras para acceder a programas y recursos públicos. En nuestro País, el 58 por ciento de las mujeres pescadoras no tiene afiliación a servicios públicos de salud y sus ingresos son en promedio de 3 mil 490 pesos, menos de la mitad de lo que perciben los hombres en el mismo sector, según un diagnóstico realizado por la Secretaría de las Mujeres. El análisis de 10 programas vinculados con mares y costas realizado por Environmental Defense Fund, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y Fundar evidencia importantes desafíos presupuestarios: la información territorial disponible es parcial e inconsistente; existen limitaciones para identificar la asignación de recursos a poblaciones en situación de desventaja; los programas dirigidos directamente a comunidades pesqueras, de restauración y Áreas Naturales Protegidas representan menos del 10 por ciento del presupuesto de 2026; y ocho de cada 10 programas carecen de perspectiva de género. Estas condiciones dificultan atender desigualdades estructurales y garantizar una distribución equitativa de los recursos. La brecha de financiamiento total para el ámbito marino-costero asciende a 39 mil 024 millones de pesos -con déficits de 69 por ciento en el compromiso de Salud Oceánica y de 96.4 por ciento en Resiliencia Climática-, cifra que ilustra la magnitud del rezago en relación con las necesidades reales del sector. Frente a los retos expuestos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 deja dudas sobre las capacidades financieras institucionales de las principales instituciones vinculadas al cuidado del mar. La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca contempla 2 mil 483 millones de pesos. En tanto que, el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS) contaría con 477 millones. En conjunto, ambas instituciones sumarían 2 mil 960 millones de pesos, una cantidad insuficiente frente a los retos que enfrenta el sector marino-costero.

El trabajo de regular la actividad pesquera carece de recursos