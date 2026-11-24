El 20 de noviembre el actor Héctor Suárez Gomís publica, en la plataforma X, el texto Pequeña guía para entender qué es ser fascista.

Son cada vez más los teóricos de la política, los académicos, los investigadores, los periodistas, los dirigentes de la sociedad civil y de los partidos de Oposición que utilizan el concepto fascista o neofascista para caracterizar al partido Morena, que en 2011 funda Andrés Manuel López Obrador.

En esta corriente de pensamiento, en estas mismas páginas publiqué el artículo Los rasgos neofascistas de Morena. El 20 de noviembre, el actor Héctor Suárez Gomís publica, en la plataforma X, el texto Pequeña guía para entender qué es ser fascista. En ella tiene 615 mil seguidores.

Hijo y nieto de exilados españoles que en 1940 llegaron a México, preparó una guía “para los fanáticos de Morena y sus funcionarios que etiquetan como fascista a cualquiera que tenga una opinión diferente”, y propone 17 características que definen al fascismo, que aplican todas a Morena. Aquí transcribo el texto de Suárez:

1. Culto al Líder: El fascismo implica rendirle culto al líder y tratarlo como un mesías.

2. División Social: Divide al país en buenos y malos, basándose en su ideología política y su posición social.

3. Debilitamiento de contrapesos: Debilita los contrapesos para que solo exista una voz, un partido y una verdad.

4. Descalificación de la Suprema Corte: Descalifica a los ministros cuando sus resoluciones incomodan al gobierno o cuando la presidenta de la SCJN no le besa los pies al líder.

5. Desprecio por la división de poderes: Desprecia la división de poderes y culpa a la Oposición por todos los errores propios.

6. Dinamitar instituciones: Dinamita las instituciones republicanas mientras presumen que defienden la democracia.

7. Evitar debates complejos: Porque los argumentos son más difíciles de controlar que las emociones.

8. Necesidad de un enemigo permanente: Como Calderón, García Luna, la mafia del poder o los neoliberales, a quien echarle la culpa.

9. Militarización del País: Militariza el País y presenta cualquier cuestionamiento como una traición a la patria.

10. Despreciar el pluralismo y exigir uniformidad ideológica: “¡El que no está conmigo está contra el pueblo y es un vendepatrias!”.

11. Manipular las emociones con frases ridículas: “La revolución de las conciencias”, “La Cuarta Transformación”, “El humanismo mexicano”, “El pueblo es bueno y sabio”, “Por el pueblo todo y sin el pueblo nada”.

12. Convertir la política en un espectáculo: mañaneras interminables, conciertos, ocurrencias, patos e incluso peticiones de pandas durante viajes diplomáticos. ¡Viva el entretenimiento del bienestar!

13. Desacreditar a periodistas, académicos, expertos y universidades independientes. ¡Qué incómoda es la gente que sí sabe pensar por sí misma!

14. Confundir el patriotismo con la propaganda: Hecho en México, Gas Bienestar, Vacuna Patria, Tren Maya, AIFA (...)

15. Idealizar el pasado y convertir a los héroes nacionales en figuras intocables (...).

16. Simplificar todos los problemas: “prensa vendida”, “están contra nosotros”, “tendremos el mejor sistema de salud”. ¡Las ocurrencias no sustituyen los medicamentos!

17. Convertir las ceremonias, banderas, chalecos guindas, marchas y coreografías multitudinarias en demostraciones de lealtad. ¡La emoción colectiva siempre va a importar más que las ideas!

Suárez plantea que “la libertad se defiende cuestionando, no obedeciendo ciegamente a ningún funcionario público. Por el bien de todos, recuerden que el autoritarismo sigue siendo autoritarismo, aunque lo disfracen de transformación, lo pinten de guinda y lo justifiquen en nombre del pueblo”. Coincido con su caracterización de Morena, pero pienso que para definirlo es más preciso el concepto de neofascista que el de fascista propio de las décadas de 1920 a 1940. Hay semejanzas, pero también diferencias.