El posible rompimiento de la alianza entre el CJNG y Los Chapitos

El CJNG apoyó a Los Chapitos para contener a La Mayiza y abrirse paso en Sinaloa, pero el arribo de nuevos liderazgos, los altos costos operativos y los rumores de colaboración con Estados Unidos amenazan la alianza.

Desde el año pasado The New York Times reportó que el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, habían establecido una alianza para enfrentar a La Mayiza, la otra gran facción de esta última organización. Semanas después las autoridades de Estados Unidos confirmaron dicha alianza. El Gobierno de México aceptó esta situación apenas la semana pasada, cuando Omar García Harfuch reveló que el CJNG financió a “Los Chapitos” y les envió efectivos al sur de Sinaloa para ayudarlos en su guerra; no obstante, el Secretario de Seguridad también mencionó que no cuentan con elementos para afirmar que la alianza se mantiene vigente y que es probable que esta haya terminado con el abatimiento de Nemesio Oseguera, “El Mencho”. Dicha alianza fue tejida por Audias Flores Silva,”El Jardinero”, quien como líder regional del CJNG en Nayarit tenía especial interés en evitar que La Mayiza se hiciera con el control del sur de Sinaloa, por lo que envió dinero, armas y sicarios a Los Chapitos para reforzar su posición y evitar que el territorio de La Mayiza colindara con el suyo. Nemesio Oseguera avaló la alianza por tres razones. La primera es que, al tener un Cártel de Sinaloa dividido, ambas facciones se debilitan, lo que se traduce en un CJNG fuerte; la segunda es que La Mayiza era más peligrosa para el CJNG que Los Chapitos, porque los de Jalisco ya se enfrentaban con esta facción en Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Aguascalientes; y la tercera es porque, mediante el acuerdo, el CJNG podía ingresar a Sinaloa, estado al cual nunca había logrado entrar.

Razones para el

rompimiento de la alianza