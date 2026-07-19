¿Existe realmente Cárteles Unidos?

Cárteles Unidos existe más como alianza inestable que como organización única: agrupa a grupos rivales unidos contra el CJNG, principalmente en Michoacán, aunque cada facción conserva intereses, liderazgos y estrategias propias, de entre las cuales destaca el Cártel de Tepalcatepec.

El 20 de febrero de 2025, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la designación de seis cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas; sin embargo, uno de ellos, llamado Cárteles Unidos, es una figura atípica muy diferente de los demás. En principio, Cárteles Unidos no es una organización criminal, sino una alianza formada por varios grupos criminales; de hecho, surgió como la unión del Cártel de Tepalcatepec, los Viagras, la Familia Michoacana, el Cártel de Sinaloa y Caballeros Templarios para combatir al Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán. Un primer problema es que el Cártel de Sinaloa y la Familia Michoacana también formaron parte de este grupo de seis organizaciones criminales etiquetadas como terroristas por Estados Unidos, lo cual resultó un poco confuso. Se trata de una alianza pragmática para hacer frente al enemigo común; sin embargo, nunca hubo una integración completa, cada organización conservó su independencia y sus estrategias, que en ocasiones se contraponen. De hecho, ni siquiera se trata de una alianza estable, ya que Los Viagras que formaban parte de esta, abandonó Cárteles Unidos en 2023 y se pasó al bando del CJNG. Algo similar pasa con la Familia Michoacana, que a veces tiene una posición de confrontación con el CJNG y otras, asume una coexistencia pacífica.

Influencia de Cárteles Unidos más allá de Michoacán

Para colmo, se conforma de muchas organizaciones que tienen rencillas históricas entre sí, por ejemplo, Los Caballeros Templarios nacieron en 2010 al separarse de la Familia Michoacana, el Cártel de Tepalcatepec fue fundado por Juan José Farías que combatió durante años a la Familia Michoacana y a Los Templarios, lo mismo que Los Viagras. La posición del Cártel de Sinaloa en Cárteles Unidos ha sido cambiante y no es del todo clara, ya que su presencia directa en Michoacán es muy discreta y se sabe que entre 2021 y 2024 envió armas y efectivos sobre todo para reforzar al Cártel de Tepalcatepec; pero desde 2024, que vive una guerra interna, esa ayuda se detuvo. Incluso se habla de la acción de Cárteles Unidos en otras entidades como Guanajuato, en donde tienen buenas relaciones con el Cártel Santa Rosa de Lima, y en Guerrero, en donde los Viagras y la Familia Michoacana también tienen presencia, pero en realidad casi toda la actividad de esta alianza se concentra en Michoacán. En términos de territorio, Cárteles Unidos tiene presencia en 81 de los 113 municipios, lo que implica una amplia cobertura de casi toda la entidad, aunque dicha cifra tiene que ser tomada con reserva por incluir municipios en donde solo tienen presencia los Viagras, que ya no forman parte de la alianza en la actualidad.

Entonces, ¿existe Cárteles Unidos?

Con este largo preámbulo estamos en condiciones de responder la pregunta inicial: Cárteles Unidos sí existe, ya que hay operadores del crimen que usan esta etiqueta. No son una organización, sino un conjunto inestable de organizaciones que en el tiempo han combatido al CJNG en Michoacán y, en menor medida, en otros estados. Lo cual nos lleva a la cuestión de si había necesidad de que Estados Unidos incluyera a Cárteles Unidos en la lista de organizaciones terroristas, cuando sus dos componentes más fuertes, el Cártel de Sinaloa y la Familia Michoacana, también habían sido señaladas. La respuesta es que quisieron incluir al Cártel de Tepalcatepec, pero sin limitarse solo a este. Dentro de los componentes de Cárteles Unidos la organización que más hace uso del nombre es el Cártel de Tepalcatepec, por ello en muchos artículos se considera que el líder de Cárteles Unidos es Juan José Farías, “El Abuelo”, aunque este solo es líder de la organización ya mencionada.

El Cártel de Tepalcatepec y Estados Unidos