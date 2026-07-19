¿Existe realmente Cárteles Unidos?

El 20 de febrero de 2025, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la designación de seis cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas; sin embargo, uno de ellos, llamado Cárteles Unidos, es una figura atípica muy diferente de los demás.
En principio, Cárteles Unidos no es una organización criminal, sino una alianza formada por varios grupos criminales; de hecho, surgió como la unión del Cártel de Tepalcatepec, los Viagras, la Familia Michoacana, el Cártel de Sinaloa y Caballeros Templarios para combatir al Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán.
Un primer problema es que el Cártel de Sinaloa y la Familia Michoacana también formaron parte de este grupo de seis organizaciones criminales etiquetadas como terroristas por Estados Unidos, lo cual resultó un poco confuso.
Se trata de una alianza pragmática para hacer frente al enemigo común; sin embargo, nunca hubo una integración completa, cada organización conservó su independencia y sus estrategias, que en ocasiones se contraponen.
De hecho, ni siquiera se trata de una alianza estable, ya que Los Viagras que formaban parte de esta, abandonó Cárteles Unidos en 2023 y se pasó al bando del CJNG.
Algo similar pasa con la Familia Michoacana, que a veces tiene una posición de confrontación con el CJNG y otras, asume una coexistencia pacífica.
Para colmo, se conforma de muchas organizaciones que tienen rencillas históricas entre sí, por ejemplo, Los Caballeros Templarios nacieron en 2010 al separarse de la Familia Michoacana, el Cártel de Tepalcatepec fue fundado por Juan José Farías que combatió durante años a la Familia Michoacana y a Los Templarios, lo mismo que Los Viagras.
La posición del Cártel de Sinaloa en Cárteles Unidos ha sido cambiante y no es del todo clara, ya que su presencia directa en Michoacán es muy discreta y se sabe que entre 2021 y 2024 envió armas y efectivos sobre todo para reforzar al Cártel de Tepalcatepec; pero desde 2024, que vive una guerra interna, esa ayuda se detuvo.
Incluso se habla de la acción de Cárteles Unidos en otras entidades como Guanajuato, en donde tienen buenas relaciones con el Cártel Santa Rosa de Lima, y en Guerrero, en donde los Viagras y la Familia Michoacana también tienen presencia, pero en realidad casi toda la actividad de esta alianza se concentra en Michoacán.
En términos de territorio, Cárteles Unidos tiene presencia en 81 de los 113 municipios, lo que implica una amplia cobertura de casi toda la entidad, aunque dicha cifra tiene que ser tomada con reserva por incluir municipios en donde solo tienen presencia los Viagras, que ya no forman parte de la alianza en la actualidad.
Con este largo preámbulo estamos en condiciones de responder la pregunta inicial: Cárteles Unidos sí existe, ya que hay operadores del crimen que usan esta etiqueta. No son una organización, sino un conjunto inestable de organizaciones que en el tiempo han combatido al CJNG en Michoacán y, en menor medida, en otros estados.
Lo cual nos lleva a la cuestión de si había necesidad de que Estados Unidos incluyera a Cárteles Unidos en la lista de organizaciones terroristas, cuando sus dos componentes más fuertes, el Cártel de Sinaloa y la Familia Michoacana, también habían sido señaladas. La respuesta es que quisieron incluir al Cártel de Tepalcatepec, pero sin limitarse solo a este.
Dentro de los componentes de Cárteles Unidos la organización que más hace uso del nombre es el Cártel de Tepalcatepec, por ello en muchos artículos se considera que el líder de Cárteles Unidos es Juan José Farías, “El Abuelo”, aunque este solo es líder de la organización ya mencionada.
De hecho, cuando Estados Unidos se refiere a Cárteles Unidos, la mayoría de las veces en realidad habla del Cártel de Tepalcatepec, que si bien es una organización local, que tiene cobertura en 27 de los 113 municipios de la entidad, lo cierto es que cuenta con redes de distribución de drogas en Estados Unidos, principalmente en California.
Lo anterior, sumado al hecho de que cuenta con laboratorios de producción de fentanilo y metanfetaminas, al tiempo que es un gran generador de violencia, muy frontal con el CJNG, ha propiciado que llame la atención de Estados Unidos y sea uno de sus objetivos.
Además, se debe considerar que Juan José Farías, “El Abuelo”, ha desarrollado desde hace años una estructura de protección política. Su hermano Uriel fue Alcalde de Tepalcatepec; su cuñada Martha Laura Mendoza lo fue de 2021 a 2025, y sobrinos de él han sido regidores.
Por tanto, con miras a la elección de 2027 en Michoacán, se debe poner atención en la acción del CJNG y de Cárteles Unidos en el impulso de candidatos a las alcaldías y a la Gubernatura, así como la violencia que habrán de generar, porque Michoacán ha demostrado ser una de las entidades con más violencia política.
Y también quien llegue a la Gubernatura deberá asumir compromisos concretos para atacar a todas las organizaciones que conforman Cárteles Unidos, CJNG y las bandas que no están alineadas a ninguno de esos dos bloques, para reducir la violencia en Michoacán, que lamentablemente no ha tenido grandes mejoras a partir de la implementación del Plan Michoacán para la Justicia y la Paz.
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El autor es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública y doctor en políticas públicas por el CIDE.