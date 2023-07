Gracias, mamá Martha, por acogernos en tu regazo y darnos nuevos hermanos.

Se están creando las condiciones para romper en Sinaloa la anquilosada mentalidad misógina de sólo los machos al poder. El protagonismo que recae en ellas, desde el hogar hasta la construcción de sociedades posmodernas, eliminó los prejuicios que las querían reservadas para la casa y los quehaceres domésticos. Les costó mucho, en luchas y años, saltar las bardas discriminatorias de ‘mujer que sabe latín, ni encuentra marido ni tiene buen fin’ o ‘la mujer, como las escopetas, cargadas y en la cocina’.

Como reflejo en lo local de que serán las mujeres quienes llevarán el timón en la cercana elección presidencial del 2 de junio de 2024, en Sinaloa saltan a la palestra política Imelda Castro y Merary Villegas, del Movimiento Regeneración Nacional, así como Paola Gárate, del Partido Revolucionario Institucional, tres damas que no se andan por las ramas, de las cuales podría salir la próxima Gobernadora como peldaño siguiente en la escalera feminista hacia la Presidencia de México. Y sí, cómo le vendría bien a la tierra de los once ríos que las de enaguas lleguen al despacho principal del tercer piso de Palacio de Gobierno.

Con los referentes de la Senadora Castro, a quien los sinaloenses ya ven en la boleta electoral cuando se deba designar al sucesor de Rubén Rocha Moya; Villegas, que del liderazgo estatal de Morena ha crecido como posible opción, y Gárate, que abandera la osadía de hacer el esfuerzo de la reivindicación priista cuando nadie daba un peso por este partido, se recrea la narrativa de agallas de mujer en el trayecto a 2027 que aunque falta mucho a la que madrugue Dios la ayudará.

Veamos la más reciente medición de arrestos en la participación de Imelda Castro en la tribuna de la Cámara alta, el martes 18 de julio, al debatirse el mal mexicano de décadas de tráfico de influencia instrumentado desde el ejercicio del gobierno. En un fuerte pronunciamiento la Legisladora sinaloense les dijo a priistas y panistas que ya no pueden andar por la vida siendo servidor o servidora pública y al mismo tiempo gestionar o traficar con contratos para sus empresas privadas. “Eso ya no se va a poder, no se puede, no se debe, la gente los está observando. Uno de los principales ejes que tiene la actual transformación del País es separar el poder político del poder económico”.

Agregó que se han tenido ahorros por más de 574 mil millones de pesos que han ayudado al Gobierno al desarrollo social y económico del País, justamente por el combate a la corrupción, por el combate a los privilegios que había en México. “Gracias a eso, más de 30 millones de familias que representan el 85 por ciento del País ya tienen acceso a un pequeño cacho por lo menos del presupuesto público y por eso hicimos de los programas sociales, derechos constitucionales”.

A las horas, el miércoles 19 de julio, saltó al ruedo rosa la lideresa priista, Paola Gárate Valenzuela, haciéndole un llamado a Imelda Castro a que sea empática con los productores agrícolas de Sinaloa pues acusó a la Senadora de, en reunión de Comisión, haber solicitado bajar un punto de acuerdo que habla sobre la comercialización del maíz de los productores sinaloenses, “ya que dicho tema, a su criterio, se encuentra resuelto; en los hechos, los productores del campo afirman lo contrario”.

“Con casi cinco años del Gobierno federal, la 4T es incapaz de enfrentar los desafíos del sector agrícola; su insensibilidad los ha llevado a refugiarse en otros datos. El Gobierno federal también acabó con instituciones como la Financiera Rural que otorgaba créditos a más de medio millón de productores y la han desaparecido; no se lograron los precios de garantía. Urge una solución, pero desde el Poder Legislativo, diputados y senadores de Morena, también les dan la espalda a los productores y a los ciudadanos, negándose a entablar diálogo con los afectados. Senadora Imelda Castro: empatía con las y los sinaloenses del campo; con eso”, emplazó Gárate.

De Merary Villegas ya hay rastros de liderazgo que la resaltan en la pelea de dentro de cuatro años. Hace unos días cruzó tiros de calentamiento con Gárate al criticarle que el Revolucionario Institucional le abra las puertas al ex Gobernador Mario López Valdez y al dirigente estatal del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda. “Al no tener una aceptación por parte del pueblo sinaloense en estos momentos el PRI, pues tienen que buscar la manera de sobrevivir a esta embestida que seguramente les tocará el próximo proceso electoral”.

Paola le respondió a Merary que “se preocupe y ocupe porque sus diputados de Morena den la cara, que vuelvan a sus distritos; que atiendan a los campesinos; que les den respuesta a los jóvenes, a las mujeres y que sus senadores en vez de estar opinando sobre el tema de las corcholatas y sólo se les vea en esos eventos, mejor vean cómo le hacen para traer recursos al estado, atiendan y resuelvan problemáticas del estado y no estén solamente concentrados y metidos en temas electoreros”.

De eso estamos hablando cuando decimos que la veta política femenina es extensa y prácticamente inexplorada en Sinaloa. De todos los colores partidistas emergen mujeres que traen planteamientos más frescos y perseverancias alejadas de tentaciones del poder a costa de lo que sea, la corrupción como escalón a la función pública o la traición al menor descuido. ¡Qué valor de mujeres que traen a flor de piel el servicio y el bien al prójimo!