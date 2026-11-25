Ayer, en la segunda venida de noviembre del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México volvió a instalarse en la densa atmósfera local ese sentimiento social de reconocimiento a lo hecho, pero reclamo por la inconclusa recuperación de legalidad, civilidad y gobernabilidad.

Quizá ningún otro estado del País reciba tanto apoyo para la seguridad pública como el radicado en Sinaloa, así patentice tal respaldo la emergencia que vive la entidad federativa más golpeada por la violencia procedente de rivalidades entre organizaciones del narcotráfico. Ayer volvió a ponerse sobre la mesa en Culiacán el por qué y para qué el despliegue en el territorio estatal del numeroso personal operativo federal, que es el 23 por ciento del total radicado en todo México, y el aseguramiento aquí de 7 mil 400 armas de fuego, el 20 por ciento de lo confiscado en lo nacional.

Somos sometidos con exagerada asiduidad a realidades oscilantes entre la palabra oficial y el mensaje inhumano de las corporaciones del crimen, que nos colocan en la también pendular indecisión de creerle o no a uno y al otro. Acá los avances relevantes en el combate a los facinerosos; allá los que sin deberla ni temerla caen entre fuegos cruzados y ataques directos. Y en tanto la paz no se asoma, ni la definitiva ni la provisional.

Nadie puede negar ni minimizar los resultados que saltan a la vista en el cotejo de la intervención federal que la Presidenta Claudia Sheinbaum implementó a partir del 9 de septiembre de 2024, cuando inició el mayor choque violento del que se tenga memoria al seno del Cártel de Sinaloa, causado por el secuestro y traslado forzado a Estados Unidos del narcotraficante Ismael Zambada García, acción planeada y ejecutada el 25 de julio del mismo año por uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera.

Sin embargo, el centro de la litis está en la contradicción de tanto Ejército y Policía combatiendo al narco y al mismo tiempo demasiado, prolongado y extendido crimen organizado posicionado por encima de las instituciones del Estado y sumiendo en el terror a los sinaloenses con el terrible saldo de víctimas, el colapso de las actividades legítimas y la expropiación de espacios y patrimonios que les son inherentes a la paz.

Esta es la única objeción que domina en el ambiente de la tierra que ha podido levantarse de todas las calamidades y que ahora tarda en ponerse de pie frente a la mayor acometida delictiva de la cual se tenga memoria. Y ayer, en la segunda venida de noviembre del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México volvió a instalarse en la densa atmósfera local ese sentimiento social de reconocimiento a lo hecho, pero reclamo por la inconclusa recuperación de legalidad, civilidad y gobernabilidad.

A la cabeza de la élite que recibió la encomienda de reponerle Ley y orden a Sinaloa, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, rindió el más reciente parte de la guerra contra el narco local, con 4 mil 220 personas generadoras de violencia detenidas, 150 toneladas de drogas ilícitas aseguradas, 7 mil 400 armas de fuego decomisadas y 2 mil 627 narcolaboratorios destruidos, con corte al reciente 15 de noviembre.

Y la cereza del pastel de los operativos anticrimen: la detención en Guasave de Fausto Isidro Meza Flores y sus principales colaboradores, así como la desarticulación del brazo armado del CS denominado Fuerzas Especiales Avendaño, sin faltar el reconocimiento del titular de la SSyPC federal a elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva “que salieron a proteger la vida y la libertad de los demás y detener a quienes siembran violencia, envenenan los jóvenes y reclutan a algunos de éstos evitándoles la libertad de decidir qué hacer con sus vidas”.

Tampoco vino con las manos vacías. Trajo 200 unidades para las corporaciones de seguridad estatal y municipales, con patrullas, unidades tácticas blindadas, motocicletas y cuatrimotos, y consideró que un paso importante en la pacificación de Sinaloa tiene que ver con que las policías cuenten con los medios necesarios para llegar a tiempo a proteger a las familias. Asimismo, refrendó la continuidad de la presencia federal “contra todos los grupos que generen violencia sin distinción de organización o facción”.

En resumen, prevalece la línea divisoria entre lo que hace el Gobierno y lo que los sinaloenses percibimos cotidianamente. La estrategia federal no varía, pues seguirá “con las acciones que han sido constantes, coordinadas e ininterrumpidas, realizando todos los días patrullajes, labores de inteligencia y la operación para detener a generadores de violencia” y, paralelamente, la ciudadanía continúa plantada, firme, en la exigencia de que las instituciones nacionales hagan bastante más hasta dar por hecho que ha recuperado a Sinaloa para vivirlo, nunca más para morir en él.