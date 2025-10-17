Implementación del Sínodo de la Sinodalidad 2025-2028 (4)

Algo fundamental y realmente nuevo es el peso que se da a las Iglesias locales y a los obispos. Se vuelve al espíritu de los tiempos de la Iglesia primitiva.

A manera de conclusión

Una de las grandes aportaciones del Papa Francisco fue haber citado al Sínodo de la Sinodalidad, que tuvo dos partes, una en 2023 y la otra en 2024, y haber cambiado, en un hecho histórico, la estructura del mismo para que se incorporaran a más de los obispos, quienes eran sus integrantes originales, a sacerdotes, religiosas, religiosos, y laicos, hombres y mujeres, en igualdad plena de condiciones.

La manera como el Papa Francisco organizó este sínodo, le dio un nuevo impulso al carácter de órgano colegiado, en la construcción de las decisiones que guían el camino de la Iglesia católica.

El Papa León XIV, en la línea de renovación que impulsó su antecesor, ya citó a una reunión para octubre de 2028, que ya inició su preparación a partir de la publicación del documento Pistas para la fase de implementación del Sínodo: 2025-2028.

Este documento ofrece orientaciones prácticas de cómo aplicar los acuerdos del Sínodo de la Sinodalidad, que quedaron plasmados en el Documento Final de noviembre de 2024.

Ese texto recoge puntos sustantivos, de carácter concreto y operativo, en la línea de cambiar a la Iglesia católica.

Algo fundamental y realmente nuevo es el peso que se da a las Iglesias locales y a los obispos. Se vuelve al espíritu de los tiempos de la Iglesia primitiva.

Con los siglos, la Curia Romana fue adquiriendo un peso que nunca debió haber tenido y que el Papa Francisco combatió; todo indica lo seguirá haciendo el Papa Léon XIV.

En los últimos siglos la Iglesia ha operado como una estructura burocrática altamente centralizada y clerical, al mando de unos cuántos cardenales, y ha perdido su carácter verdaderamente universal y por lo mismo también su carácter plural, que no da lugar a la expresión de la enorme riqueza de todas las iglesias locales presentes en todo el mundo.

El Sínodo de la Sinodalidad, y la reunión que se organiza en 2028, son el inicio de un nuevo camino, de la construcción de una nueva Iglesia, realmente universal, abierta y plural.

