@RRavelo27 / SinEmbargo.MX

Tras el caso Cienfuegos, las cosas entre el Gobierno mexicano y la DEA no han marchado bien. La comunicación sufrió un cortocircuito, hasta ahora irreparable; también se robusteció la desconfianza y el intercambio de información no fluye debido a la desconfianza. Esto se volvió a confirmar ahora con el rumor de la posible liberación de Valdez Villarreal, pues el gobierno federal no ha explicado con detalles cuál es la situación actual de ‘La Barbie’.