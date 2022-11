AMLO afirma que EU no precisa si ‘La Barbie’ fue liberado o no

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Gobierno de Estados Unidos revelar la ubicación de Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, integrante del Cártel de los Beltrán Leyva, al considerar que no hay claridad respecto a su liberación.

“Miren, esto que está pasando en Estados Unidos, está raro con este señor Villareal, que alguien da a conocer que ya no está en el registro de los presos, y queremos saber dónde está, y se ha hecho la consulta y no hay precisión sobre el tema. Vamos a seguir pidiendo que nos informen”, señaló.

“¿Hay orden de aprehensión en contra de ‘La Barbie’?”, le preguntó un reportero, durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional.

“Aquí sí [en México], pero el asunto es lo de Estados Unidos”, respondió el Presidente.

“Pero si sale, ¿tendrían que entregarlo a México, si tiene órdenes pendientes?”, insistió el periodista.

“Sí, pero se han dado casos en donde incluso se llevan a cabo extradiciones, también con condenas de muchos años, y allá hacen arreglos y ya no regresan, los liberan”, agregó.

“¿Estados Unidos tiene que entregarlo o no, en el supuesto que salga?”, cuestionó el reportero.

“No tiene por qué salir porque la condena es a muchos años, solamente que haya un acuerdo. Ah, si se da el acuerdo, de todas maneras nosotros tendríamos que actuar, si hay denuncias en México... pues hay que actuar”, dijo.

“A mí me llamó mucho la atención que de repente, en un periódico y en exclusiva da a conocer que ya no está en el registro de presos. ¿Quién anda revisando la lista de millones de presos? Pues nadie, esto fue una filtración”, reprochó López Obrador.



EU nos dijo que ‘La Barbie’ sigue bajo su custodia: Ebrard

Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, informó que la Embajada de Estados Unidos le reportó que Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, todavía sigue bajo custodia del Gobierno de dicho país; sin embargo, están a la espera de nueva información respecto a la situación jurídica del capo texano.

“Nos dijo la Embajada de Estados Unidos hoy que todavía sigue bajo custodia, vamos a ver si es así o no. Eso fue hoy temprano. De ‘La Barbie’ todavía no tengo confirmación de que haya sido puesto en libertad. Es decir, sigue bajo custodia, pero no nos han dado detalle de qué sigue”, indicó el canciller, entrevistado en Tijuana, durante la inauguración de la Oficina de Pasaportes en el Aeropuerto Internacional de esa ciudad.