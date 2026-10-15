La derrota anunciada de Donald Trump

El martes 3 de noviembre serán las elecciones en Estados Unidos; a 20 días de la elección, diversas encuestas coinciden en señalar que el Presidente Donald Trump tiene un nivel de aprobación de su gestión del 37.4 por ciento y lo desaprueba el 60.2 por ciento.
Los temas de la agenda del Presidente, buena parte de ellos relacionados con el mundo exterior, no es lo que preocupa a los electores: bajar el costo de la vida; bajar el precio de la gasolina y el diésel; bajar la corrupción; acabar con la guerra de Irán y que tome en serio las amenazas de la inteligencia artificial (IA).
Ese día se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 del Senado, pero también se decide el futuro de 36 gobernadores y de otros muchos puestos políticos en el Distrito de Columbia y los 50 estados que integran Estados Unidos.
En la Cámara de Representantes, el Partido Demócrata tendría, según el promedio de las encuestas, el 48.8 por ciento de la intención de voto, y el Partido Republicano, el 40.3 por ciento. Una diferencia de 8.5 puntos. Los demócratas obtendrían 235 escaños (54 por ciento) y los republicanos, 200 (45 por ciento).
Ahora, en el promedio de las encuestas, señalan que en el Senado la intención de voto otorga 46 escaños al Partido Demócrata y 45 al Partido Republicano. Y hay ocho senadurías que están en una disputa muy reñida entre los candidatos de los dos partidos.
La disputa se concentra en los estados de Georgia, Maine, Carolina del Norte, Kansas, New Hampshire, Ohio, Texas y Alaska. El Partido Republicano ahora tiene 53 senadores. Los especialistas sostienen que, en el caso de los senadores, la disputa es estado por estado.
Las elecciones legislativas de noviembre se han convertido en una suerte de referéndum a la gestión toda del presidente Donald Trump, pero más que nada sobre lo que ha hecho en el campo de la economía, que en su campaña electoral de 2024 juró que, con él, la bolsa de cada estadounidense estaría más llena.
Los analistas políticos consideran que el talón de Aquiles de Trump es precisamente el manejo de la economía. Ganó la elección pasada prometiendo que mejoraría y que se moderarían los precios. Pero, desde entonces, el panorama se ha complicado por medidas impulsadas por él mismo, como la imposición de aranceles y la guerra contra Irán que ha trastocado el precio de los energéticos.
Históricamente, en Estados Unidos las elecciones legislativas de medio término las pierde el partido en el poder, y ahora está abierta la posibilidad para que en esta ocasión el Partido Demócrata se haga del control de las dos cámaras, lo que solo ha sucedido en seis elecciones.
Las encuestadoras, sobre las posibilidades de qué partido se haga de la mayoría de los escaños en el Senado, dan ventaja al Partido Demócrata con el 63 por ciento y al Partido Republicano dan el 39 por ciento. Y en el caso de la Cámara de Representantes también dan como ganador al Partido Demócrata con el 86 por ciento y al Partido Republicano dan el 11 por ciento. El promedio general de posibilidades de ganar que dan las encuestadoras para el Partido Demócrata es del 76 por ciento y al Partido Republicano, del 24 por ciento.