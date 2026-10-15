La derrota anunciada de Donald Trump

Los sondeos favorecen al Partido Demócrata en la disputa por la Cámara de Representantes y le dan mayores probabilidades de conquistar el Senado. La economía, el costo de la vida y el precio de los combustibles podrían pasarle factura al Presidente de Estados Unidos en las urnas del 3 de noviembre.

El martes 3 de noviembre serán las elecciones en Estados Unidos; a 20 días de la elección, diversas encuestas coinciden en señalar que el Presidente Donald Trump tiene un nivel de aprobación de su gestión del 37.4 por ciento y lo desaprueba el 60.2 por ciento. Los temas de la agenda del Presidente, buena parte de ellos relacionados con el mundo exterior, no es lo que preocupa a los electores: bajar el costo de la vida; bajar el precio de la gasolina y el diésel; bajar la corrupción; acabar con la guerra de Irán y que tome en serio las amenazas de la inteligencia artificial (IA). Ese día se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 del Senado, pero también se decide el futuro de 36 gobernadores y de otros muchos puestos políticos en el Distrito de Columbia y los 50 estados que integran Estados Unidos. En la Cámara de Representantes, el Partido Demócrata tendría, según el promedio de las encuestas, el 48.8 por ciento de la intención de voto, y el Partido Republicano, el 40.3 por ciento. Una diferencia de 8.5 puntos. Los demócratas obtendrían 235 escaños (54 por ciento) y los republicanos, 200 (45 por ciento). Ahora, en el promedio de las encuestas, señalan que en el Senado la intención de voto otorga 46 escaños al Partido Demócrata y 45 al Partido Republicano. Y hay ocho senadurías que están en una disputa muy reñida entre los candidatos de los dos partidos.

La economía pone a Trump contra las cuerdas