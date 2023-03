Hay que decirlo muy claro, la desalinización no es una opción sustentable; no mientras que sus desechos afecten al medio marino y a la biodiversidad, sustento de vida para generaciones presentes y futuras; no mientras afecte comunidades que desarrollan actividades socioeconómicas y de conservación; no mientras que afecte actividades económicas pesqueras que afecta la economía de la región y pone en riesgo la seguridad alimentaria del País.

Ingeniera bioquímica con maestrías en Ingeniería Ambiental y en Economía Ambiental; experta internacional en Sustentabilidad @KarinaLIvich SinEmbargo.MX -