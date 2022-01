Ojalá hubiese información más transparente, pero, al margen de la satisfacción personal de Quirino Ordaz y del alivio que debe sentir, sin duda, a final de cuentas, la aceptación es un triunfo diplomático de Ebrard y López Obrador. El rechazo al ex Gobernador hubiese sido un fuerte golpe político para el inquilino de Palacio Nacional que habría generado fuertes repercusiones nacionales e internacionales.

Finalmente, después de casi tres meses de incertidumbre, Quirino Ordaz Coppel recibió el beneplácito del Gobierno de España para ser el Embajador de México.

Especulamos muchos, incluyendo ex diplomáticos, académicos y columnistas mexicanos y españoles, sobre las causas del retraso poco común en la entrega del plácet al ex Gobernador de Sinaloa. Dijimos que, probablemente, se debía a dos razones principales: 1) la petición del Presidente mexicano a la corona española de que pidiera disculpas a nuestro país por los excesos brutales de la Conquista; y 2) las críticas de la 4T a los abusos de las empresas energéticas españolas en nuestro territorio.

Por lo pronto, no sabremos, y quizá pase mucho tiempo para saberlo, si efectivamente esas fueron las razones, o simplemente hubo un exceso de burocratismo de la diplomacia española.

En apariencia, no había ninguna impugnación a Quirino como persona o como político. Sin embargo, periodistas más audaces o especulativos, llegaron a decir que la fama de Sinaloa como cuna y epicentro del narcotráfico mexicano, y de que sus gobernantes se coludían con él, hacía inviable la aceptación española.

Lo más sorprendente es que había columnistas y académicos ampliamente citados que no especulaban, sino que afirmaban, como si le hubiese hablado al oído el Rey Felipe, que ya había sido negado el beneplácito.

Ojalá hubiese información más transparente, pero, al margen de la satisfacción personal de Quirino Ordaz y del alivio que debe sentir, sin duda, a final de cuentas, la aceptación es un triunfo diplomático de Ebrard y López Obrador. El rechazo al ex Gobernador hubiese sido un fuerte golpe político para el inquilino de Palacio Nacional que habría generado fuertes repercusiones nacionales e internacionales. Y, además, muy probablemente hubiese afectado la estrategia política lopezobradorista de seguir atrayendo a ex gobernadores priistas en el camino hacia 2024.

Sí, porque, lo podemos ver en Sinaloa misma, el priismo estatal, al menos en el Poder Legislativo, más cercano a Quirino que a Alito, ha ayudado a salir adelante las decisiones de la 4T estatal guiada por Rubén Rocha Moya, y seguramente será así los próximos tres años, máxime que ya se amarró el nombramiento de Ordaz Coppel.

De paso, la aceptación del empresario y ex Gobernador de Sinaloa le allana el camino a Claudia Pavlovich para encabezar el Consulado de México en Barcelona. Ambos pueden hacer una buena dupla como ex priistas con una buena relación con AMLO y como vecinos geográficos en el noroeste mexicano.

Estos dos nombramientos pudieran contribuir, en colaboración con los gobernadores de Sonora y Sinaloa, Alfonso Durazo y Rocha Moya, a atraer a esta región del País el largamente anhelado turismo español, la cual como muy bien dice la actual Secretaria de Turismo de Sinaloa, María del Rosario Torres, después de su actual visita a la Fitur realizada en la península ibérica, es desconocida para los operadores turísticos europeos, a pesar de las constantes participaciones que han tenido en esa feria tanto el Alcalde mazatleco, Benítez Torres, como el mismo ex Gobernador Quirino Ordaz y otros ex funcionarios sinaloenses.

Es decir, es muy claro que no basta asistir a esos encuentros turísticos y realizar entrevistas con agentes y promotores, sino llevar muy clara la oferta turística para ese mercado, la cual, habrá que reconocer que sigue siendo insuficiente, por no decir pobre, frente a lo que ofrecen la Riviera Maya y Los Cabos. En el pasado la ruta de El Chepe, desde El Fuerte, Sinaloa, hasta Creel, Chihuahua, fue muy visitada por turistas europeos, pero la violencia y las pandemias la debilitaron mucho. En contraste, nuestras playas y ciudades no han sido suficientemente atractivas para los europeos. Pero de que pueden ser atractivas por supuesto que sí, pero para eso se necesita una exploración a fondo de nuestras riquezas y elaborar una estrategia comercial y propagandística adecuada.

Esto es precisamente lo que se puede trabajar conjuntamente con Quirino Ordaz y Claudia Pavlovich, máxime que los gobernadores Rocha Moya y Alfonso Durazo se han planteado estrategias regionales de desarrollo, incluyendo la turística.

La 4T sinaloense podrá seguir descubriendo excesos e irregularidades del quinquenio quirinista, pero si las convierte en armas políticas contra el ex Gobernador y su partido, estará desacreditando un importante nombramiento de su líder nacional que, además, ha defendido a capa y espada a Ordaz Coppel. Pero, no tan solo eso, estarían golpeando al representante de una de las embajadas más importantes de México en el mundo y, de paso, minando las energías para que desde ese cargo se contribuya al interés de España por Sinaloa.

Así que el Gobernador Rocha Moya tendrá que atemperar a los cuatroteístas más sedientos de revanchas.