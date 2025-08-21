La Misión Jesuita de la Tarahumara (3)

En 1993 se crea la Diócesis de la Tarahumara, a cargo de un Obispo diocesano, José Luis Dibildox Martínez (1943-2018). Ahora los jesuitas siguen ahí presentes, como responsables de algunas parroquias, y realizan distintas actividades pastorales y sociales, y hay otras que están a cargo de sacerdotes diocesanos.

El documental La Misión Jesuita de la Tarahumara (México-Argentina, 2024) del argentino Sergio Raczko, consta de tres partes, y en la segunda explica que el calendario litúrgico de los rarámuris consta de tres ciclos: El ciclo de invierno. El ciclo de Cuaresma y Semana Santa. El de Navidad.

El ciclo de Cuaresma y Semana Santa se celebra con procesiones, el Vía Crucis, y diverso tipo de danzas y música, ahora, a la guitarra, el violín y los tambores, se añade la sonaja.

El Viernes y el Sábado Santo, los hombres, también los niños, se pintan la cara y las manos de blanco, con puntos rojos. La bebida en común del tesgüino, batari en lengua rarámuri, una cerveza de maíz fermentado. El batari, presente en todas las fiestas comunitarias, se ofrece, antes que a nadie, a Dios.

El fin de este ciclo litúrgico termina con la quema del Judas, que simboliza que se quema al mal. El tercer ciclo es el de la Navidad.

De las fiestas, el documentalista, registra con su cámara el conjunto de las celebraciones, que incluye la preparación, la celebración propiamente tal, con la misa y la homilía del sacerdote, y luego las danzas con la música, propia de los rarámuris. Hay escenas de las celebraciones en el exterior de las iglesias, y también al interior de las mismas. Y tomas de día y de noche. El registro documental de las fiestas es en las comunidades de San José del Pinal, Guaguachiki y Sanachiki.

Esta segunda parte del documental termina con presentar cómo en la escuela primaria de la comunidad de Rejogochi, se enseña a las niñas y a los niños, las celebraciones tradicionales de la comunidad rarámuri, el profesor Ramiro Chávez Ramírez, habla de la importancia de que se mantengan las tradiciones y su contenido espiritual. Hay escenas de una lucha tradicional entre niñas, por un lado, y niños, por otro. En la parte final del documental se registra el cambio de gobernador en la comunidad de Guaguachiki, lo que ocurre cada tres años. Sale una gobernadora y entra un gobernador. Las intervenciones de estas personas son en rarámuri.