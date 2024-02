La batalla por el Congreso será decisiva para definir el rumbo del país después de los comicios de 2024. Para librarla, los dirigentes del PAN, PRI y PRD optaron por asegurarse un lugar en el Senado, cerrarse a candidaturas ciudadanas y blindar a las cúpulas partidistas.

La noche del miércoles 24 de enero, Xóchitl Gálvez salió apresurada de su casa para dirigirse a la sede nacional del PAN. En el tercer piso, la Comisión Permanente Nacional discutía las candidaturas plurinominales a la Cámara de Diputados y, en un acalorado debate, acababan de rechazar a Germán Martínez, el ex dirigente panista que en 2018 renunció al partido para apoyar la campaña de Andrés Manuel López Obrador y convertirse en Senador de Morena.

Azuzados por Luis Felipe Bravo Mena, veterano ex presidente del partido, los comisionados recordaron el daño causado por Martínez a la campaña de Ricardo Anaya, sus afrentas a Vicente Fox y Felipe Calderón, sus críticas agudas al partido y, en particular, a su dirigente Marko Cortés.

Pero cuando iba a ser votada -y botada- su candidatura, el diputado Santiago Creel y el ex Gobernador Marco Adame pidieron esperar, desahogar el resto de las circunscripciones y las candidaturas de mayoría relativa, y reservar ese caso hasta el final.

Martínez era la única candidatura propuesta por Xóchitl al dirigente panista Marko Cortés, por lo que la precandidata quiso presionar, mandando un tuit a las 21:32 horas felicitando al michoacano, como si ya fuese un hecho su postulación.

Pero no fue suficiente. Minutos después del tuit, Xóchitl emprendió camino para apersonarse en la Comisión Permanente, donde pasadas las 10 de la noche pidió autorización para participar en las deliberaciones. Allí, abogó por su compañero de escaño en el Senado; dijo que ella y Germán emprendieron batallas clave en contra de reformas regresivas de la llamada 4T -como el plan B en materia electoral-, e incluso advirtió que, de no aprobarse la candidatura, ella no acudiría el sábado a recoger su constancia como candidata panista a la Presidencia.

Los dirigentes reconsideraron, sin retirar sus reservas con quien fuera su dirigente entre los fallidos años de 2007 a 2009. Finalmente, aprobaron colocar a Martínez en el número cuatro de la Quinta Circunscripción, no por su natal Michoacán, sino como si fuera una propuesta de Querétaro.

La votación fue contemplada con resignación por Ignacio Loyola, ex Gobernador de ese estado y quien buscaría la reelección usando, precisamente, esa posición en las listas.

A las 11:36 de la noche, Marko Cortés subió un video a sus redes sociales, en el que aparece toda la Comisión Permanente del PAN, con Xóchitl Gálvez al centro, celebrando la aprobación de las listas y queriendo dar una imagen de unidad.

Lo cierto es que, al día siguiente, Xóchitl siguió quejándose por la inexistencia de perfiles ciudadanos, no sólo en las listas del PAN, sino en las del PRI y el PRD, y por el exceso de candidaturas pertenecientes a la nomenclatura de los partidos que conforman la coalición.