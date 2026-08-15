La pugna interna

Si la interpretación de las visitas y reuniones de Ramírez Cuéllar e Ignacio Mier son ciertas, entonces lo que veríamos de ahora en adelante sería una disputa más intensa acerca de quién definiría las candidaturas de Morena en Sinaloa, particularmente la que quiere habitar el Tercer Piso: Palacio Nacional o Palenque

En las próximas elecciones de 2027, el partido en el poder dominará las urnas, dicen los comentaristas pro Morena, pero también los críticos de él. Y lo será con mucho, a pesar de sus enormes carencias para gobernar, abusos y desvío de sus principios programáticos.

Precisamente porque Morena, según las encuestas imparciales, es el gran favorito de las mayorías, a pesar de que los partidos de Oposición digan lo contrario, la real, y a veces encarnizada, disputa por las candidaturas con altas posibilidades de ganar está al interior del partido que administra Palacio Nacional y la mayoría de los gobiernos estatales y municipales del País.

Y no es sorprendente que la lucha sea intensa y rasposa, aunque soterrada en prácticamente todos los estados.

En Sinaloa, tanto sus militantes y observadores externos, ven a un Morena dividido en dos: los que están con Imelda Castro y los que apoyan a Tere Guerra, Estrella Palacios, Graciela Domínguez, Ricardo Madrid, Omar López y Rodolfo Valenzuela, entre otros. Imelda Castro, es, quizá, la única que no cuenta con el apoyo del Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. Los demás, al menos la mayoría, sí.

Y no es que el ex Rector de la UAS tenga la última palabra para decidir quién será la virtual o el virtual candidato a la Gubernatura por Morena, porque esa, que está en disputa, estará en Palacio Nacional o en Palenque, pero su opinión y el poder con el que, a pesar del tsunami que tiene encima desde hace dos años, todavía cuenta, será importante para que Claudia Sheinbaum y/o López Obrador inclinen la balanza.

A juzgar por las más recientes visitas a Sinaloa de dos importantes operadores políticos de las elites morenistas, el Diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, y el Senador Ignacio Mier, quienes visitaron Culiacán al finalizar la primera semana de agosto y se reunieron, en el caso de Ramírez Cuéllar, con empresarios sinaloenses de primera línea, y Mier con los aspirantes a la coordinación de la defensa de la 4T, se ven dos acciones políticas probablemente confrontadas que nos hablan de la pugna de Morena en nuestro estado.

Ramírez Cuéllar es vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Unión, un cargo importante sin duda, pero uno se pregunta si él está facultado para decidir quiénes serán los cuatro finalistas, dos mujeres y dos hombres, de los aspirantes de Morena para ser tomados en cuenta en la recta final de la lista de donde emanará la candidata o el candidato virtual de Morena a la Gubernatura. Y no tan sólo eso, sino que, además, en su listado incluye a Gerardo Vargas Landeros, sabedor de que es un adversario político de Rocha Moya. Por cierto, ya antes había respaldado al Diputado Jesús Ibarra para que fuera uno de los pretensos

Otra pregunta es: ¿Alfonso Ramírez Cuéllar, de quien se dice es uno de los operadores políticos más cercanos a la Presidenta Claudia Sheinbaum, está actuando por la libre o tiene la autorización de la Primera Mandataria?

Si lo segundo es lo cierto, veríamos un indicio de que la doctora Sheinbaum, por lo tanto, estaría apoyando a la Senadora Imelda Castro y a Gerardo Vargas, quienes en meses pasados tuvieron acercamientos entre ellos. No sorprendería el apoyo a Imelda Castro por parte de la Presidenta Sheinbaum y de Ramírez Cuéllar, pero sí el que se le concediera a Vargas Landeros, a pesar de sus fuertes ligas con el malovismo y de que una de las operaciones políticas más conocidas del ahomense fue haber apoyado, al lado de Héctor Melesio Cuén, a Lucero Sánchez, para que se convirtiera en Diputada, y después se descubrieran las relaciones de esta mujer con Joaquín Guzmán.

Por otra parte, Ignacio Mier, un político cercano a López Obrador, visitó Sinaloa al día siguiente que lo hizo Ramírez Cuéllar, y de inmediato, aunque de manera indirecta, salió al paso del promotor de Gerardo Vargas, cuando al reunirse con los 13 aspirantes de Morena llamó a “la disciplina y el respeto” en la 4T de Sinaloa, evidentemente refiriéndose a que Ramírez Cuéllar habría reducido la lista de Morena a sólo seis aspirantes, entre los que incluía a su amigo, el ex Alcalde de Ahome. Como parte del mensaje de que él sería el intermediario para operar la candidatura de Morena en Sinaloa y no Ramírez Cuéllar, anunció que visitaría con frecuencia los 20 municipios del estado.

Ignacio Mier, no sobra recordarlo, además de que es parte de la camada de López Obrador, también es un político cercano a Rubén Rocha Moya, así que no sería atrevido decir que operará en favor de las propuestas que sugiera el Gobernador con licencia.

Si la interpretación de las visitas y reuniones de Ramírez Cuéllar e Ignacio Mier son ciertas, entonces lo que veríamos de ahora en adelante sería una disputa más intensa acerca de quién definiría las candidaturas de Morena en Sinaloa, particularmente la que quiere habitar el Tercer Piso: Palacio Nacional o Palenque. ¿O, podría haber un acuerdo entre la Presidenta Sheinbaum y López Obrador?