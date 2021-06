Abordar el abuso en el consumo de alcohol en el fundador o la familia conlleva múltiples obstáculos, que no son fáciles de manejar. Resulta claro que, si consumen licor de forma más o menos regular, aunque sea fuera del horario de trabajo, acabará afectando al ámbito empresarial y familiar.

Primer caso: “La última

y nos vamos”

Cuando profundicé sobre las costumbres de esta familia, me di cuenta de que se fomentaba el uso del alcohol desde muy temprana edad. Ya a los 15 años, cuando había reuniones familiares se les permitía a los niños tomarse “un traguito”. Esto también pasa con regularidad y la gente cree que no pasa nada, cuando importantes estudios confirman que cuando se empieza a tomar licor desde temprana edad, se crea una disposición muy fuerte.

El director era sin duda un hombre con un gran carisma y poder de convicción, tanto que empezó a invitar al director de finanzas a tomar con él, con lo cual se perdió la confianza del resto de la familia en él. Fue en ese momento cuando me invitaron a trabajar para ver cómo podía ayudarlos a solucionar el problema. Lo primero que les dije fue tienen que buscar un especialista porque el alcoholismo es una enfermedad y como tal hay que tratarla en lugar de ocultarla. Al parecer él ya había pasado por el programa de Alcohólicos Anónimos, pero había vuelto a decaer, primero porque en la familia existía una predisposición al alcohol y segundo porque es una costumbre arraigada culturalmente la de cerrar negocios con alcohol.

EL director de una empresa ha venido perdiendo prestigio tanto en la industria a la que pertenecía la empresa, como en su misma familia, porque se “pasaba de tragos” con mucha regularidad, tanto en reuniones de negocios como en encuentros familiares. Cuando algún miembro de la familia le decía que por favor no tomara más, el simplemente contestaba “un más y nos vamos”. Terminaba por cerrar los negocios con alcohol, al otro día no recordaba lo que había firmado. Para evitar que esto continuara sucediendo, sus hermanos y socios decidieron nombrar un director externo, para que fuera él quien cerrara las negociaciones y así evitar que dejara de hacer tonterías en público que los avergonzaban a todos.

Qué hacer

Cuando un miembro de la familia tiene problemas con el alcohol, hay que buscar mecanismos de ayuda para evitar que el conflicto pase a mayores y establecer límites. Alguno debe tener la autoridad de poner el semáforo en amarillo, si alguien se pasa de tragos. No soy especialista en el tema, pero he aprendido que hay que erradicar el alcohol de las reuniones familiares cuando existe una predisposición a consumirlo, cero tolerancia con el alcohol, porque con unos tragos de más la gente se desinhibe, pasan del amor al odio y hasta hemos visto casos en que las peleas de tragos terminan en tragedia. “La mentalidad y el comportamiento de los alcohólicos es completamente irracional hasta que comprendan que son completamente impotentes ante su adicción y, a menos que tengan ayuda estructurada, no tienen esperanza”. Russell Brand.