Los conventos del Siglo 16, del primer semestre

Del Convento de Santo Domingo, en Panamá, al Convento de San Francisco en Ecuador, estos son los 10 conjuntos conventuales del Siglo 16 que visité durante el primer semestre del año.

En el primer semestre del año publiqué artículos sobre 10 conjuntos conventuales del Siglo 16 y la primera universidad de América, que he visitado en República Dominicana, Panamá, Cuba, Ecuador y Perú. Aquí hago un recuento. Las iglesias y conventos del Siglo 16 son una de las más grandes expresiones de la arquitectura colonial española.

Estos 10 conjuntos conventuales forman parte de las declaratorias como Patrimonio Cultural de la Humanidad de la Unesco, para el caso de Panamá del Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo, y en los otros casos de los centros históricos de Santo Domingo, República Dominicana; La Habana, Cuba; Quito, Ecuador, y Lima, Perú.

Convento de Santo Domingo, Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo, Panamá, Panamá. Es una fundación de la Orden de Predicadores de 1571. Se destruye en 1671 con el incendio de la ciudad en la toma del pirata inglés Henry Morgan. Se vuelve a levantar en la nueva Ciudad de Panamá, que se funda en 1673.

Convento de la Merced, Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo, Panamá, Panamá. Es una fundación de la Orden de la Merced que llega a la ciudad en 1522. Por estar fuera de la ciudad el conjunto conventual no se destruye en el incendio 1671. Se vuelve a levantar en la nueva Ciudad de Panamá, que se funda en 1673.

Casa e iglesia de la Compañía de Jesús, Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo, Panamá, Panamá. Es una fundación de la Compañía de Jesús de 1578. Se destruye en 1671 con el incendio de la ciudad en la toma del pirata inglés Henry Morgan. Se vuelve a levantar en la nueva Ciudad de Panamá, que se funda en 1673.

Convento de la Concepción, Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo, Panamá, Panamá. Es una fundación de la congregación de la Inmaculada Concepción, la única femenina que se instala en la ciudad, de 1598. Se destruye en 1671 con el incendio de la ciudad en la toma del pirata inglés Henry Morgan. Ya no se vuelve a levantar en la nueva Ciudad de Panamá, que se funda en 1673.

Convento de San Francisco, Santo Domingo, República Dominicana. La Orden de Frailes Menores llega a Santo Domingo en 1502 y es la primera fundación de una orden o congregación religiosa en América. En 1508 inicia la construcción del primer conjunto conventual del Continente. En 1795, el conjunto se abandona por su nivel de deterioro.

Convento de Santo Domingo, Santo Domingo, República Dominicana. Es una Fundación de la Orden de Predicadores de 1510. Aquí vivieron los frailes dominicos Bartolomé de las Casas y Antonio de Montesinos. En 1554, en el ataque del pirata inglés Francis Drake, el convento no fue asaltado. La iglesia sigue en funciones.

Universidad Santiago de la Paz, Convento de Santo Domingo, Santo Domingo, República Dominicana. En 1538, los dominicos fundan aquí la primera universidad de América cuando el Papa Pablo III emite la Bula In Apostolatus Culmine, que crea la Universidad de Santiago de la Paz. Deja de existir en 1823.

Convento de San Francisco, La Habana, Cuba. Es una fundación de la Orden de Frailes Menores de 1575. Los franciscanos dejan el conjunto conventual en 1842 cuando se promulgan las leyes desamortizadoras de los bienes del clero por parte de la Corona Española. El edificio sufre un largo período de destrucción. Entre 1992 y 1995 se realiza una profunda labor de restauración. Hoy es un museo.

Convento de San Francisco, Quito, Ecuador. Es una fundación de la Orden de Frailes Menores de 1537. Aquí estuvo el palacio del Inca Huayna Cápac. En 1550 comienza la construcción del conjunto conventual actual que se termina en 1680. La iglesia se mantiene en funciones y el convento es un museo con una colección de piezas de enorme calidad.

Convento de Santo Domingo, Quito, Ecuador. Es una fundación de la Orden de Predicadores de 1540. El período constructivo original va de 1560 a 1620. En el Siglo 19 sufre una intervención “modernizadora”, a cargo de los propios dominicos, que destruye gran parte de sus tesoros originales. La iglesia se mantiene en funciones y el convento es un museo con una colección importante.

Convento de Santo Domingo, Lima, Perú. Es una fundación de la Orden de Predicadores de 1533. En 1540 inicia la construcción de la iglesia y el convento que se termina a finales del Siglo 16. En el Siglo 19 sufre grandes transformaciones. La iglesia se mantiene en funciones y el convento es un museo con una colección importante.