Los mejores libros del primer semestre

De los libros que leí en el primer semestre de 2026, los 10 que menciono a continuación son los que considero los mejores.

De los libros que leí en el primer semestre de 2026, los 10 que menciono a continuación son los que considero los mejores. Reseñas de estos se han publicado en diversos medios.

La peste (Editorial Aguilar, México, 1961). Del argelino-francés Albert Camus 1944-1959), premio Nobel de Literatura en 1957. El texto describe una plaga que asoló a la ciudad costera argelina de Orán. Las ratas empiezan a aparecer muertas, pero ante el hecho hay una primera actitud de negación. A la par de la muerte de las ratas empiezan a morir las personas.

Meditaciones (Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, 1977). De Marco Aurelio Antonino (120-180), emperador romano y filósofo estoico. La obra es una colección de pensamientos y reflexiones personales que ofrecen una profunda revisión, desde la filosofía estoica, de la vida y el poder. Es un ejercicio de introspección y autoconocimiento destinados a fortalecer el carácter y a guiar la conducta personal hacia la virtud y la razón.

Hamlet (Espasa Calpe, España, 2010). De William Shakespeare (1564-1616). La obra se representa por primera vez entre 1600 y 1601. Es una leyenda danesa del Siglo 12. La obra transcurre en Dinamarca, y da cuenta de los acontecimientos posteriores al asesinato del rey Hamlet -padre del príncipe Hamlet- a manos de su hermano Claudio. El fantasma del rey pide a su hijo que vengue su asesinato.

Macbeth (Austral, España, 2012). De William Shakespeare (1564-1616). En la obra, un general escocés llamado Macbeth recibe una profecía de un trío de brujas, que le dicen: un día se convertirá en rey de Escocia. La ambición lo consume y su esposa lo incita a hacer realidad lo que ha oído. Macbeth, entonces, asesina al rey y se apropia del trono escocés.

Antonio y Cleopatra (Espasa Calpe, España, 2020). De William Shakespeare (1564-1616). Se narran los últimos años de la vida de Marco Antonio, y su relación con la faraona Cleopatra de Egipto, los dos fallecen en el año 30 a. C. La historia cuenta que Marco Antonio, uno de los triunviros de Roma, junto con Octavio César y Lépido, abandona sus obligaciones como miembro del triunvirato, y sólo se preocupa de su amor por Cleopatra.

Adiós, Tánger (Sexto Piso, 2023). De Salma El Moumni (Marruecos, 1999) es su primera novela. Cuenta la historia de Alia, una mujer tangerina que se ve obligada a salir de su ciudad e ir a vivir a Lyon, Francia. Alia en las calles de Tánger suscita turbación, aunque ella no comprende por qué. Los hombres, al pasar, la desnudan con la mirada, la siguen, la insultan.

Fahrenheit 451 (De bolsillo, Penguin Random House, México, 2024). Del escritor norteamericano Ray Bradbury (1920-2012). La versión original se publicó en 1953. La novela cuenta la historia de Guy Montag, que trabaja como bombero en una ciudad de Estados Unidos, pero él y sus compañeros no se dedican a apagar incendios, sino a generarlos en las casas donde se descubre que hay libros.

Los Apóstatas (Tusquets, 2026). De Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025, cierra una trilogía con el tema de su familia. En esta ocasión aborda la historia de sus hermanos mayores, Miguel y Eduardo. El primero fue miembro de la Orden de Predicadores (OP) y el segundo, Hermano Marista, y los dos, años después, dejan la vida religiosa. Y al tiempo que cuenta la historia de sus hermanos también lo hace de la manera en que construye la novela.

Cenizas (Menades Editorial, España, 2021). De la italiana Grazia Deledda (1871-1936), Premio Nobel de Literatura en 1926. La historia, ubicada en Cerdeña, Italia, cuenta la vida de Ananías, hijo de Oli, madre soltera, desde su infancia, marcada por el abandono, hasta su edad adulta. Oli es una muchacha de 16 años y Anania es un cam­pesino que la­bra la tierra de su amo, y se enamora de ella y pronto consigue que esta le corresponda.

Muy diversas versiones (Editorial Grano de Sal, México, 2025). Del mexicano Aurelio Asiain, 1960. El autor reúne 50 poesías, en 12 lenguas, la mayor parte traducidas por él, que abarcan un lapso no sólo de cientos sino de miles de años, que va del Siglo 7 al Siglo 21. Desde la antigüedad remota de Grecia, Roma, China y Japón, hasta la Ucrania del día de hoy.