El debate se ha vuelto crucial para el futuro de la democracia: cómo debe aplicar el INE el límite del 8 por ciento a la sobrerrepresentación legislativa, ¿por partido, como dice la Constitución, o por coalición, como sugieren académicos y opositores?

Del lado del oficialismo se acusa que la Oposición pretende ganar en la mesa lo que no conquistó en las urnas, sugiriendo una nueva interpretación de la Constitución respecto al límite que debe tener la sobrerrepresentación legislativa.

El tema se ha vuelto crucial para la democracia, pues de ello depende si la coalición en el gobierno tiene -o no- la mayoría calificada que le permitiría reformar la Constitución y sacar adelante el polémico “plan C” del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hecho 1.

Quizás porque la sobrerrepresentación de la coalición Morena-PVEM-PT se ajustaba -también- al 8 por ciento del límite constitucional que establece la Constitución por partido, el acuerdo por el que se asignaron las curules de Representación Proporcional para la Legislatura 2021-2024 se votó por unanimidad en el INE, entonces presidido por Lorenzo Córdova, quien no hizo mención alguna al tema en las dos intervenciones que tuvo cuando se discutió el punto.

Aquella sesión duró seis horas y 42 minutos, pero en ella no hubo un debate profundo sobre el tema de la sobrerrepresentación de los partidos gobernantes y la subrepresentación de los opositores.

En 2021, el INE consideró el límite del 8 por ciento por partido, no por coalición

Hecho 2. Así fue en 2018

Tres años antes, la asignación de diputaciones de Representación Proporcional también fue votada por unanimidad, por un Consejo General igualmente presidido por Lorenzo Córdova y con Ciro Murayama como su principal aliado en la “herradura de la democracia”.

En esa ocasión, la asignación fue aún más favorable para la coalición lopezobradorista, entonces integrada por Morena, el PT y el Partido Encuentro Social.

A Morena le correspondieron 85 diputaciones de Representación Proporcional; 3 al PT y cero al PES, que no alcanzó el 3 por ciento de los votos, necesarios para conservar el registro como partido político nacional y tener derecho a plurinominales. Sin embargo, al PES le correspondían 56 diputaciones de Mayoría Relativa, correspondientes al número de distritos ganados por la coalición Juntos Haremos Historia en los que dicho partido encabezaba la candidatura. Al PT le correspondían 58 diputaciones de Mayoría Relativa, y a Morena 106.

De esta forma, la coalición que también había ganado la Presidencia de a República pudo hacerse con 308 diputaciones (61.6 por ciento de la Cámara de Diputados), con una votación total de 45.4 por ciento, es decir, tuvo una sobrerrepresentación de 16.19 por ciento, esto es 8.19 por ciento más del límite constitucional que, de igual manera, el INE aplicó en la asignación por partido político, no por alianza.

La coalición PRI-PVEM-PANAL obtuvo 63 curules (12.6 por ciento de la Cámara), con una votación total del 26.22 por ciento; es decir, estuvo subrepresentada en un 13.6 por ciento.

Y la coalición PAN, PRD, MC obtuvo 129 curules (25.8 por ciento de la Cámara), con una votación total de 30.62 por ciento; es decir, estuvo subrepresentada en un 4.82 por ciento.

Al instalarse la Legislatura, en septiembre de 2018, Morena dejó ver su artimaña: 25 diputados del PES y 19 del PT se fueron a Morena, y así el partido pasó de 191 a 247 curules. Días después, cinco diputados del PVEM se cambiaron de partido y le dieron a Morena la mayoría absoluta en San Lázaro.

El engaño fue analizado un año después por el consejero Ciro Murayama, en un artículo publicado en la revista Nexos y difundido también en el sitio oficial del INE, titulado “La captura del Congreso por Morena”.

En los hechos, ahí nació la cruzada de Murayama en contra de la sobrerrepresentación excesiva, que hoy se ha convertido en la causa, no sólo de él y de Lorenzo Córdova, sino de otros ex presidentes del IFE, exconsejeros y ex magistrados electorales, especialistas en Derecho Constitucional y comentaristas que se oponen a que Morena y aliados tengan una mayoría calificada que les permitiría reformar a su antojo la Constitución en la próxima legislatura.