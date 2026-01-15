Es la misma cúpula morenista la que motiva la precoz guerra de lodo al empezar con las mediciones del posicionamiento de aspirantes cuando falta bastante tiempo para que inicie formalmente el proceso electoral. ¿Lo hace para que se calen las capacidades de intriga y fuego amigo, o les está abriendo cancha a proyectos políticos que hace algunas semanas no aparecían en el arrancadero guinda?

Con el impulso que les da la posibilidad de que el Movimiento Regeneración Nacional haya iniciado las encuestas que sustentarán la decisión sobre la candidatura al Gobierno de Sinaloa, las que sí se han adelantado son las campañas negras contra y entre las y los más visibles aspirantes a suceder al Gobernador Rubén Rocha Moya en el cargo a partir del 1 de noviembre de 2027, gresca política que ya causa fracturas en lo que debería ser la compacta contienda interna de la Cuarta Transformación local.

Se trata de la guerra abierta o subliminal que acude a personajes o grupos disidentes de alguna candidata o algún candidato para convertirles hechos nimios en misiles políticos cuyo efecto sea tan efímero que duren sólo el tiempo que se tomen en develar a la “corcholata” la Presidenta Claudia Sheinbaum, el ex Mandatario Andrés Manuel López Obrador, el Gobernador Rubén Rocha Moya y Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena.

En los war rooms de las pretensas y los pretensos se preparan alevosas celadas que ni en los viejos tiempos del Partido Revolucionario Institucional hallarían parangón. La lupa posada contra la mujer u hombre adversarios para esculcarles hasta en la sopa; la Inteligencia Artificial dispuesta a fabricar falsas situaciones comprometedoras, o el más mínimo descuido en el cumplimiento de obligaciones ciudadanas, son útiles en los intentos de derribar a quienes favorezca la intención del voto.

De igual manera en lo referente a torneos lanzalodos brilla por su ausencia la advertencia similar a las realizó Sheinbaum recientemente, de que renuncien al servicio público quienes aspiren a candidaturas, o la amonestación que giró el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa avisando que podrían perder la oportunidad de participar las y los aspirantes que efectúen proselitismo anticipado. A la falta de controles los morenistas con fiebre sucesoria lo interpretan como permiso para la marrullería.

Otro golpe que debe cimbrar la mesa de los acuerdos futuristas es el que dé Rocha Moya en razón de que la estabilidad sinaloense es lo que menos debe ser alterado en el cierre de sexenio y la condición sine qua non para que Morena retenga la Gubernatura consiste en que cada quién haga su luchita en paz, con las manos limpias y la frente en alto, y los que no consigan el propósito buscado se unan de inmediato a la mujer u hombre que resulte ungido.

Es que a Morena le podría significar la bala en su propio pie la permisibilidad que ofrece para la reyerta intramuros, esa especie de todos contra todos que definirá cuales contendientes acaban de pie. Y hay que agregar que esa desafortunada y precipitada voz de arranque es observada por la Oposición igual que un famélico mira el pollo que da vueltas en el rostizador.

Esto ocasiona que en Sinaloa las campañas anticipadas ya no sean el problema sino la artillería fullera desatada contra aquellos que los alborotados perciben que van adelante en la carrera hacia la candidatura de la 4T a la titularidad del Ejecutivo estatal. Más claro: a quienes la mayoría ve con mayor viabilidad, el enemigo de casa trata de convertirlos en los más vulnerables.

La aparición en Sinaloa de contraofensivas sucias deriva también de la inexistencia de reglas claras y la saturación de criterios personalísimos y grupales que le apuestan a revolver el río de la sucesión para sacar ganancia de oportunistas, lo mismo que se la juegan con la lógica de “aplíquese la Ley a los bueyes de mi compadre” o “al diablo las instituciones”. Es el retorno de las luchas por el poder sin reparar en las ignominias a las cuales se acude.

Es decir, el hecho de trastocar o perturbar ciertas reglas de honor, que en la actividad política son muy escasas, postula sin nada de bochornos los retrocesos en materia democrática y no se diga para la transformación que el amloísmo propone en todos los ámbitos del desempeño ciudadano, metamorfosis imprecisa en cuanto al sentido involutivo o progresista.