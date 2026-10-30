Es mayor la posibilidad de que en Sinaloa el tricolor postule a una mujer, lo cual nivelaría la paridad de género al tomar forma la definición de aspirantes hombres en el resto de los estados que en alianza o sin ésta completan la cuota que corresponde al sector masculino. Y al suceder así, sería la Senadora Paloma Sánchez Ramos la abanderada priista y de la posible coalición en la estrategia de la Oposición en pro de la titularidad del Ejecutivo estatal.

Conforme corren los tiempos del Partido Revolucionario Institucional para definir la candidatura al Gobierno de Sinaloa es mayor la posibilidad de que el tricolor postule a una mujer, lo cual nivelaría la paridad de género al tomar forma la definición de aspirantes hombres en el resto de los estados que en alianza o sin ésta completan la cuota que corresponde al sector masculino. Y al suceder así, sería la Senadora Paloma Sánchez Ramos la abanderada priista y de la posible coalición en la estrategia de la Oposición en pro de la titularidad del Ejecutivo estatal.

En el paquete de valoraciones cobra peso el factor femenino y la confianza que ella obtendría de parte de ciudadanos que ahora están dedicados a buscar las salidas de emergencia en el contexto de violencia de alto impacto y sostenida, derivada de la llamada narcoguerra. Sangre joven, perfiles fiables, empatía popular, conocimiento de la realidad local y carácter para luchar por las causas sociales, bosquejan a quien el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, designó desde marzo de 2026 como defensora de México en Sinaloa, junto con Mario Zamora Gastélum.

Los hechos reales respaldan la viabilidad de candidata para Sinaloa en los avances de negociaciones que a más tardar el 20 de noviembre presentarán definiciones. De los 17 estados que elegirán gobernadoras o gobernadores en los ocho que corresponden a hombres Acción Nacional perfila a seis y el PRI a dos. De no ocurrir movimientos en estos amarres que parecen firmes, los nueve restantes están apartados para mujeres y en su mayoría lleva mano el Revolucionario Institucional.

Las candidaturas reservadas por el PAN para el género masculino son las de Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua, Sonora, Michoacán, Baja California Sur y San Luis Potosí; y por el PRI, Nuevo León y Zacatecas. Y las probabilidades priistas para mujeres apuntan hacia Paloma Sánchez en Sinaloa, Mely Romero en Colima, Anabell Ávalos en Tlaxcala, Karla Toledo en Campeche y en Querétaro las cartas son Adriana Elisa Meza y Abigail Arredondo.

Sin tómbola ni corcholatas, los posibles coaligados PRI y PAN realizan cálculos de aptitudes y factibilidades respecto a ganar la votación del 6 de junio en los estados donde creen que habría un voto de castigo para Morena y las siglas aliadas. En el caso de Sinaloa, los cuartos de guerra de ambas siglas ven que el tema de la violencia de alto impacto imparable durante más de dos años, operaría como antivoto en perjuicio de los pretensos de la Cuarta Transformación y que es posible revertir el impacto de los programas sociales que están a favor del morenismo convenciendo a la población beneficiaria de que nadie puede quitarlos al ser elevados a derecho constitucional.

También hay que observar que la Senadora Paloma Sánchez empezó a recorrer los municipios sinaloenses con asambleas informativas relativas a su trabajo legislativo, preparando la estructura territorial frente a la eventual unción como candidata del PRI o de la alianza opositora para ocupar el despacho principal del edificio de Insurgentes 361 en Culiacán. Y un componente adicional del análisis tiene que ver con que es más posible que Movimiento Ciudadano acepte participar en esta mancomunidad de partidos si encabeza una mujer.

Si se revisa el crecimiento de Paloma Sánchez en las redes sociales, donde Mario Zamora predominaba al ir solo en la autopromoción como probable candidato del PRI, podrá verse la progresión de la Senadora en el conocimiento y empatía ciudadana. Tampoco es verdad que haya un empate técnico con la morenista Imelda Castro, el CEN del PRI sabe que no, como el mochiteco lo ha divulgado. La maniobra del tricolor estima que la competencia podría ponerse interesante durante la precampaña del 4 de enero al 12 de febrero y en la campaña del 4 de abril al 2 de junio.

Bueno, eso es lo que se cocina en el PRI y en acuerdos cada vez más consistentes en la posible alianza opositora. Es la política veleidosa y por lo tanto impredecible la que suele dar virajes según lo definan circunstancias igualmente inesperadas. Pero también es cierto que los desenlaces empiezan a acomodarse ya conforme la carreta del futurismo avanza al día de la votación constitucional.