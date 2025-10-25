Otras crisis mal ‘administradas’

Lo grave es que para que el Gobierno cuente con recursos, se ha recurrido a prácticas nocivas como el déficit público, la deuda pública del Gobierno y de las ‘empresas’ estatales, así como de una especie de ‘extorsión fiscal’, cobrando ‘a lo chino’ adeudos fiscales...

Cuando se habla de las diferentes crisis que está sufriendo el País, siempre se queda corto, pues algunas pueden ser minicrisis y otras maxicrisis, pero todas ellas duelen, todas ellas afectan la vida de los ciudadanos a quienes se “les dora la píldora” con los apoyos en pensiones, becas y demás “entregas” de recursos fiscales; nadie parece recordar que toda macroeconomía se debe sostener y acrecentar a través de empleos que crean las empresas y es que una de las crisis que el Gobierno “empuja para después”, es precisamente la economía del País.

Sin adentrarse mucho en los factores detenidos y hasta satanizados de la economía, son: la actividad empresarial, la creación de empleos, la producción, la productividad, la innovación, la inversión privada, el desarrollo industrial y, en general, la libertad empresarial; en cambio se está impulsando la actividad gubernamental sustituyendo a los empresarios privados con militares, con empresas paraestatales, con “inversión pública” en obras de muy dudoso beneficio económico y social y lo grave es que para que el Gobierno cuente con recursos, se ha recurrido a prácticas nocivas como el déficit público, la deuda pública del Gobierno y de las “empresas” estatales, así como de una especie de “extorsión fiscal”, cobrando “a lo chino” adeudos fiscales que los causantes han llevado a juicio para refutar que no es lo mismo una “evasión fiscal” que sí es punible, frente a una justificada defensa de actos que, de acuerdo con la misma legislación fiscal, pudieran considerarse legales que se llevan a juicio ante los tribunales, para que estos determinen cuál de las dos partes tiene la razón; en cualquier caso, por lo menos es “el derecho al pataleo” del causante, pero ahora hasta esa defensa se trata de eliminar, acosando a los causantes con castigos como la congelación de las cuentas de cheques o con auditorías constantes y otras sanciones.

Esta es otra crisis que el Gobierno está “mal administrando”, pues el gasto público va en constante aumento y cada año los ingresos alcanzan menos.

Otra crisis como que “se va y vuelve”, es la de las desventajosas relaciones con el Gobierno de Estados Unidos, cuyo Presidente Trump, cuando no extorsiona con los migrantes, lo hace con el narcotráfico y los cárteles o aplica aranceles o bloquea las exportaciones inventando enfermedades y plagas como la del ganado. Por lo pronto tiene en puerta la revisión del Tratado Comercial en el que “lleva mano” el Gobierno del norte, pues es el que está imponiendo condiciones, todas a su favor y muy pocas concesiones que beneficien a México; el futuro económico para el País es delicado; el cruce de mexicanos a E.U.A. para trabajar allá y enviar remesas a sus familiares aquí, prácticamente se detuvo y las remesas han disminuido en los últimos meses, agravado con las redadas de migrantes principalmente de mexicanos en E.U.

En resumen, el “coctel” en la economía es: déficits públicos, más deuda pública, más costo en intereses, menos inversión privada, inversión pública improductiva, más gasto público, menos empresas, menos empleos, más apoyos sociales con recursos presupuestarios, múltiples aranceles de E.U.A., la revisión del TMEC en la que se lleva la de perder, “la quiebra” de Pemex, etc., etc. Esta crisis la está “manejando” el Gobierno magnificando los apoyos sociales y enviando mensajes favorables, sin fundamento suficiente.

Otro elemento que afecta la confianza social hacia el Gobierno es el de la falta de democracia, como quedó bien claro con la deshonesta elección de jueces y magistrados del Poder Judicial, en el que con alrededor del 8 por ciento de votación se tiene ya un “nuevo Poder Judicial” y constantemente la Presidenta pregona que México es “muy democrático”.

Sergio Sarmiento, en Reforma, publicó resultados de evaluaciones de la democracia en diversos países como: “El índice de Democracia de la Universidad de Wolsburgo que pone a México en el lugar 90, calificándolo ‘sistema híbrido’”; The Economist ubica a México en el lugar 84, como “Régimen Híbrido no democrático”; la Iniciativa Global del Estado de la Democracia Internacional pone a México en lugar 69 y a Costa Rica en el 6; la Organización Sueca V-DEM, considera que México tuvo en 2024 un dramático desplome antidemocrático; se aclara que ninguna de las naciones en los primeros lugares eligen al Poder Judicial.

Esta crisis es lamentable pues crea desconfianza en los inversionistas y en la creación de empresas.