¿Qué son las capitulaciones matrimoniales?

En las capitulaciones matrimoniales se establece, entre otras cosas, la forma en que se van a distribuir los bienes adquiridos durante el matrimonio que, incluso en una sociedad conyugal no necesariamente puede ser el 50 por ciento para cada esposo.

Las capitulaciones matrimoniales, dicho en términos sencillos, son las “reglas del juego” que regirán su matrimonio.

En ellas se establece si el matrimonio se manejará como separación de bienes (cada uno lo suyo) o como sociedad conyugal (mitad y mitad) en lo que se refiere a todos los bienes que se adquieran durante el tiempo que esté casado.

Las capitulaciones matrimoniales sólo aplican en el matrimonio, pero no hay impedimento para que, si usted vive en concubinato, no pueda celebrar algo parecido a ellas ya que, si no lo hace, el concubinato, por lo que se refiere al tratamiento de los bienes adquiridos durante su vigencia, se maneja como si fuera una sociedad conyugal.

También se puede establecer el monto de la pensión compensatoria que recibirá el esposo que se quede al cuidado del hogar y de los hijos y no pueda trabajar, que puede ser pactado libremente, siempre y cuando el monto sea justo y razonable.

La intención de las capitulaciones matrimoniales y, en su caso, del convenio que celebre si vive en concubinato, es que no tenga que andar discutiendo en tribunales cuánto le toca a cada esposo o concubino de los bienes adquiridos durante la relación y cuánto le corresponde por pensión compensatoria.

Créame cuando le digo que la falta de capitulaciones matrimoniales y del convenio para el concubinato puede darle muchos dolores de cabeza y resultar muy caro.

Las capitulaciones matrimoniales y el convenio para el concubinato normalmente se celebran cuando se contrae matrimonio o se inicia el concubinato, pero no hay impedimento legal para celebrarlas posteriormente.

A partir de unas sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la falta de capitulaciones matrimoniales o convenio en el concubinato puede traer serias consecuencias, así que el mejor consejo que puedo darle es que le ponga atención al tema y las celebre o modifique antes que sea demasiado tarde.