No es de extrañarse que EUA vea con malos ojos la instalación de bases para la operación del sistema llamado “Glonass”, una especie de satélites para la navegación, que son el equivalente al GPS pero ruso. Tecnología capaz de monitorear a detalle elementos en la superficie marítima y continental de todo el mundo, que ya está en funcionamiento con 31 satélites orbitando.

Al ver la noticia, mi primera gran sorpresa fue que México tenía una agencia espacial funcionando, algo había oído de ella antes, pero tenía muchos años -desde los satélites “Morelos”- sin tener noticias de este organismo público descentralizado que ganó notoriedad internacional por los supuestos “satélites rusos” que operarían desde nuestro País.

El 28 de septiembre de 2021, Salvador Landeros Ayala, director general de la Agencia Espacial Mexicana y Sergey Valentinovich Saveliev, vicedirector general de la Corporación Estatal Espacial “Roscosmos” de Rusia, firmaron -me consta porque leí el documento en la página oficial de Relaciones Exteriores- el “Acuerdo sobre cooperación en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre para fines pacíficos”.

En el documento se conviene desarrollar entre México y Rusia: A) Ciencia espacial y exploración del espacio ultraterreste. B) Percepción remota de la tierra desde el espacio. C) Comunicación por satélite, así como uso de las tecnologías de la información. D) Navegación por satélite. E) Geodesia y meteorología espacial. F) Estudio de materiales espaciales. G) Biología y medicina espacial. H) Viajes espaciales tripulados. I) Lanzamiento al espacio de naves espaciales. J) Desarrollo conjunto de tecnologías espaciales y K) Protección del entorno, mitigación y reducción de desechos espaciales.

El acuerdo se firmó en 2021 pero la ratificación se dio en octubre del presenta año por el Kremlin -falta ratificación por el Senado de nuestro País-. De la fecha de firma al tiempo actual las cosas han cambiado mucho en el marco geopolítico. En los tiempos de la firma, las tensiones entre Urania y Rusia eran las de toda la vida, nadie pensaba entonces la ocupación militar rusa y menos en una guerra de implicaciones mundiales.

El Gobierno de México insiste en que el convenio no ha entrado en operación y que actualmente Rusia no mantiene bases para la operación de los satélites y que los papeles firmados en 2021, no tiene nada que ver con espionaje y asuntos de guerra. Pero tener sistemas tecnológicos de comunicaciones y posicionamiento del enemigo en el patio de tu casa, no es algo que le genere mucha confianza a nuestro principal aliado y socio comercial. Por eso el Gobierno mexicano y la Cancillería deben ser muy puntuales en la atención de este tema que podría, si se deja al “ahí se va”, escalar como un gran conflicto internacional. Más en el difícil contexto que la guerra ucrano-rusa ha tomado en las últimas semanas con las amenazas de una escalada de hostilidades atómicas.

Y claro, al final de cuentas a México le irá como al famoso cohetero de Tultepec -al que le chiflan cuando truenan fuerte y lo abuchean cuando suenan despacio-, porque las cosas respecto a este convenio espacial, por un lado, o por otro, traerán consecuencias negativas. Si “nos rajamos” frente a los rusos y no sacamos adelante el convenio, Putin y el Kremlin quedarán decepcionados, por el otro, si damos paso a la instalación de las bases para los satélites rusos Biden y los vecinos del norte no tardarán en imponer sanciones de toda índole como respuestas al agravio. Esto es así y así pasa cuando las cosas se hacen al vapor, sin visión y pensamiento estratégico. ¿A qué genio y para qué se le ocurrió firmar este polvorín? Tocará decidir entre lo malo y lo peor. Luego le seguimos...