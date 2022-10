AMLO confirma acuerdo para instalar sistema satelital ruso; no tiene propósitos de espionaje, afirma

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este lunes que México firmó un acuerdo con el Gobierno de Rusia para que se use el sistema satelital Glonass “con fines pacíficos”, por lo que negó que tenga propósitos de espionaje.

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo Federal explicó que el acuerdo se firmó en septiembre de 2021, antes del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Ante ello, el político tabasqueño reprochó que se esté haciendo un “escándalo” con el tema, ya que, según dijo, lo acusan de permitir que satélites rusos espíen en espacio aéreo mexicano.

“Es un acuerdo que se firmó el año pasado, en septiembre, antes de la guerra de Rusia y Ucrania; ahora se está haciendo un escándalo porque se habla de que México está permitiendo que satélites rusos puedan ser utilizados para espiar el espacio aéreo mexicano y de América del Norte, lo cierto es que estos acuerdos se firman con todos los países y no tienen el propósito de espiar a nadie ni de afectar la soberanía de ninguna nación”, precisó.



‘NO MIENTA’, RESPONDE EBRARD A DICHOS DE CALDERÓN POR SISTEMA SATELITAL GLONASS

El ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa reclamó el domingo a Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que el acuerdo entre el Gobierno mexicano y el encabezado por su homólogo ruso para instalar el sistema satelital Glonass en México, “en plena guerra”, fue anunciado oficialmente por la administración encabezada por Vladimir Putin.

“Les comparto comunicación del Dr. Salvador Landeros, Director de la Agencia Espacial Mexicana, en la que me informa que no se instalará el sistema satelital Glonass en México. El Acuerdo Marco de referencia no lo menciona ni lo incluye y no está previsto instalarlo en nuestro país”, escribió, primero, el canciller en Twitter.

“El acuerdo entre Ustedes y Putin para el sistema satelital en México (en plena guerra) fue anunciado oficialmente por el gobierno ruso. Al menos ellos sí fueron transparentes. Gracias”, le recriminó Calderón, citando el tuit de Ebrard Casaubón.

“No mienta , el Acuerdo fue publicado en septiembre de 2021 cuando la Agencia Mexicana lo firmó”, respondió el titular de la SRE.