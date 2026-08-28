Aquí retomo párrafos de un texto de la periodista Mary Anastasia O’Grady, quien publica todos los lunes, en The Wall Street Journal, la columna semanal “The Américas

La periodista Mary Anastasia O’Grady publica todos los lunes, en The Wall Street Journal, la columna semanal “The Americas” sobre política, economía y negocios en América Latina y Canadá; la del pasado 17 de agosto se tituló “Sheinbaum Moves to Gag Mexico’s Media”.

Aquí retomo párrafos del texto de O’Grady. Su artículo es uno, entre otros, que deja ver cómo en el mundo se ve la forma en que el gobierno de la Presidenta Sheinbaum busca “silenciar a los medios de comunicación”.

“El lento estrangulamiento del pluralismo democrático en México por parte de Sheinbaum y su partido Morena comenzó con el Presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) (...) Gobernó como un populista clásico, expandiendo los programas de asistencia social para comprar lealtad en las urnas. Pero, como alguien que se forjó en la política durante los 71 años de gobierno del represivo Partido Revolucionario Institucional, comprendió que el poder perpetuo de Morena requería más.

“Al final de la Presidencia de AMLO, Morena había arrebatado el control del Instituto Nacional Electoral (INE), anteriormente independiente, y del Tribunal Electoral. Cuando el partido no logró la supermayoría en las elecciones de 2024 a la Cámara de Diputados, las autoridades electorales manipularon las reglas de la representación proporcional para conseguirla. Durante su último mes en el cargo, AMLO impulsó una nueva ley en el Congreso que establecía la elección de todos los jueces. El Poder Judicial mexicano se ha convertido en una farsa”.