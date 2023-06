david@bufetealvarez.com

‘El Químico’ está cosechando lo que sembró y aún le falta mucho para pagar las que debe, pero por lo pronto ya le está abonando a la cuenta. No me alegra para nada que, a su edad y con sus problemas de salud, ‘El Químico’ esté pasando las de Caín, pero él mismo escogió la cueva oscura a donde se metió y lo que le está pasando no son sino las consecuencias normales de las elecciones tomadas.

La semana pasada un Juez de Control con sede en Culiacán vinculó a proceso a cuatro ex servidores públicos de la administración de “El Químico” Benítez, por probables delitos cometidos en relación con un contrato celebrado con una empresa local para la compra de varias lámparas.

La vinculación a proceso no significa que el juez los encontró culpables. Solo quiere decir que, por lo pronto, encontró pruebas suficientes para iniciarles un juicio por los delitos que les atribuye la Fiscalía General del Estado.

Y será en el juicio, posterior a la vinculación a proceso, donde se aportarán más pruebas, tanto por la FGE como por la defensa, para que, recibidas todas las pruebas pertinentes por el juez, se pueda dictar una sentencia en donde ahora sí se determinará si hay pruebas suficientes para comprobar la comisión de los delitos por los que se les acusan y, sobre todo, para comprobar que son culpables de tales delitos.

Como en el caso por el que vincularon a proceso a los ex colaboradores de “El Químico” Benítez también está acusado este último, existe una probabilidad muy alta de que, en la siguiente audiencia a la que debe acudir el ex Alcalde, también lo vinculen a proceso a él.

Esta sería la segunda vinculación a proceso que le caería encima a “El Químico”, porque recordemos que ya lo vincularon a proceso en el caso de los vehículos regalados en un Día de las Madres.

“El Químico” está cosechando lo que sembró y aún le falta mucho para pagar las que debe, pero por lo pronto ya le está abonando a la cuenta.

No me alegra para nada que, a su edad y con sus problemas de salud, “El Químico” este pasando las de Caín, pero él mismo escogió la cueva oscura a donde se metió y lo que le está pasando no son sino las consecuencias normales de las elecciones tomadas.

El ex Alcalde y otros ex alcaldes más pagarán tarde o temprano todas las cochinadas que hicieron y no han entendido que hace rato que se acabó la impunidad y los ciudadanos ya no se quedan de brazos cruzados.

Por lo pronto, sigues tú, Químico.