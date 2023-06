Después de que un Juez de Control autorizó la vinculación a proceso contra Luis Guillermo Benítez Torres, el ex Alcalde de Mazatlán expresó que la justicia en Sinaloa es llevada a medias.

“Significa que la justicia en Sinaloa es a medias, el cambiar los sistemas estos, pues prácticamente es lo mismo, yo no pude hablar cuando quise, y no estoy molesto, únicamente les digo ‘bueno, iniciamos un juicio’”, dijo Benítez Torres en su salida del Centro de Justicia.

A su vez declaró que él como Presidente Municipal no estaba a cargo del proceso de compra de los autos.

“Lo dejó muy claro, no hubo fines de lucro ni mucho menos, únicamente que no cumplieron los responsables de haberlo hecho, que no era el Alcalde, no cumplieron con los protocolos que debían de haber seguido”, expuso.

Posteriormente, reiteró que afrontarán el proceso con confianza y sin preocupaciones.

“Adelante, vamos a defendernos porque tenemos la conciencia tranquila, y lo dejó muy claro el juez, aquí no hubo lucro, no es eso”, agregó previo a abandonar las instalaciones.